Ellibeş: Cumhurbaşkanımızın karizması arkasına sığınmak yok

AKP, ikinci tur danışma meclisi dün Kartepe’de gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.TahirBüyükakın’ın ilçeye yapılan yatırımlar ve bir önceki danışmada alınan notlara detaylı açıklamalar getirdiği toplantıda, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile AKP Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz da konuşma yaptı. Yaklaşık 3 saat süren ve partide görev yapmış önceki dönem ilçe başkanları, belediye başkanları, yöneticiler, kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetimlerinin katıldığı 64.Kartepe Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisinde konuşan AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise şunları söyledi:

“FARKLI SEBEPLER ARAYANLAR VAR”

“Kartepe ile bugün başlayan İlçe Danışma Meclislerimizin 2.turu Çayırova’da 27 Aralık Cuma günü sona erecek. Bir yandan teşkilat çalışmalarımız biri biterken diğeri başlayarak devam ederken, bir yandan 7.Büyük Kongremizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. AK Parti’nin bu yüksek temposunun nedenini merak edenler, altında farklı sebepler arayanlar var. Gittiğimiz her yerde yakında seçim mi var, bu kadar yoğun neden çalışıyorsunuz deniyor. Elbette siyaseti seçimden seçime yapanlar için bu durum şaşırtıcı. Ancak AK Parti’de 7.Büyük Kongremizle birlikte yeni bir dönem başlıyor.

“YİNE DERSİMİZE ÇALIŞARAK GELECEĞİZ”

Bu yeni dönemde Cumhurbaşkanımızın karizmasının arkasına sığınarak siyaset yapma dönemi bitiyor. Bundan böyle her zamankinden daha fazla çalışmak, sahada milletimizle iç içe olarak çalışmalarımızı devam ettirmek zorundayız. İş olsun diye toplantı, iş olsun diye ziyaret yapmıyoruz. Bugün buraya gelirken de hazırlıklı geldik. Kartepe’de yaklaşık 3 ay önce yaptığımız danışma meclisimizde sizlerden gelen soru ve talepleri hatırlayacağınız gibi not almıştık. Bunların hepsine hem Büyükşehir Belediye Başkanımız, hem de ilçe belediye başkanımız yanıt verecek. Yeni dilek ve temenniler varsa yine onları not alacağız. Bir dahaki danışmaya da yine dersimize çalışarak geleceğiz. Havada hiçbir konu kalmayacak.

“KARTEPE EN ÇOK OY ALDIĞIMIZ İLÇEMİZ”

Siyaseti teşkilatımızın en uç noktalarında samimiyetle görev almış, dava arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Çok şükür bu samimiyet yaptığımız her toplantı ve çalışmada kendini gösteriyor. Hafta sonu Kartepe’de yaptığımız delege seçimine 5771 üyemiz katılmış. Kartepe en çok oy aldığımız ilçemiz. En yakın rakiplerimizle aramızda uçurum var. Ama çok şükür teşkilatımızda en ufak rehavet yok. Ülkemiz ve milletimiz için sorumluluk taşıyarak partisine ve davasına sahip çıkıyor. Bu durumdan çok mutluyuz.”