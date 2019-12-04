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BİLNET’in en minikleri mutfağa girdi

İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesinin okul öncesi eğitim gören anasınıfı öğrencileri mutfağa girdi, minik elleriyle harikalar yarattı.
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Mutfak etkinliğine bir örnek giysileriyle katılan minikler öğretmenleriyle birlikte önce turşu kurdu. El becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlik kapsamında ayrıca her biri yaratıcılıklarını kullanıp meyvelerden kirpi yaptı, zeytin ve salatalıklardan gülen yüzlü ekmekler hazırladı. Minik kavanozlarda turşular, masalarda çeşit çeşit ekmek dilimleri onları mutlu etmeye yetti. Hazırlanan ürünler afiyetle yenirken yaratıcılıklarını ve el becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerin benzerleriyle devam edeceği belirtildi.

Bugün 12:05 TSİ - Eğitim

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