Kocaeli halkı bu durumdan bıktı!

Şehrin belki de en önemli ve ziyarete en fazla açık alanlarının başına gelen Kocaeli Devlet Hastanesi’nin hemen yan tarafından bulunan çukurlar vatandaşları çileden çıkardı. Buna göre boş alana kimi zaman araçlarını park etmek, kimi zaman da yürümek için çıkan vatandaşlar yağıştan sonra meydana gelen küçük göletler nedeniyle zor anlar yaşadıklarını kaydettiler. Konu hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan bir vatandaş, böyle bir durumun Kocaeli markasına yakışmadığını ve yetkililerin konuya acil çözüm getirmesi gerektiğini söyledi.
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Yorumlar
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Nurettin ozturk - Bu oto park daha fazla katlı olmalı imam hatip lisesi tarafından yani üst yoldan da park edilecek şekilde bir kat daha bark alanı olmali
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