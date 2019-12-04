Tuvaletleri bırakın, işçilere verdiğiniz sözü tutun

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Ersoy şunları söyledi; “İzmit Belediyesinin bu ayki meclis toplantısı basına yansıyan şekliyle yine kısır tartışmaların gölgesinde geçti. Bolca polemik, siyasi atışma yapıldı. İşçileri asgari ücretle çalışan bir belediyenin başkanı, bazı tuvaletleri ücretsiz yapma kararı alacağını duyurdu. Güzel ama işçilerimizin düşük maaşlarıyla kim ilgilenecek? İzmit Belediyesinde çalışan, İzmit halkına hizmet eden ve enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen 1200 işçiye seçimden önce verilen sözler ne olacak?

8 AYDIR BEKLİYORUZ

"Bu konuyu defalarca gündeme getirmemize ve basın yoluyla kamuoyuna açıklama yapmamıza rağmen hala ne işçilere ne de kamuoyuna bilgilendirme yapılmamıştır. İzmit Belediyesi işçileri 8 aydır sayın başkanın kendilerine verdiği sözü tutmasını beklemektedir. Bizler İzmit Belediyesi meclisinden bu kısır tartışmaların yerine İzmit halkının sorunlarına dokunan ve seçimden önce işçilere verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Umut ediyoruz ki bir daha ki meclis görüşmesinde 1200 işçiye verilen sözlerin yerine getirileceği bir karar alınır.” dedi.