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Gölcüklü o isim hakkında ‘Yaşıyor mu?’ ilanı

Gölcük Sulh Hukuk Mahkemesi, Fahri Uysal (89) isimli şahsın kayıp olduğunu ve kendisinden haber alınamadığını bildirerek gaipliğe karar verilmesi istemli dava tebliği ilanı yayınladı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Gölcük Değirmendere Merkez nüfusuna kayıtlı olan Osman ve Zeliha’dan olma 1930 doğumlu Fahri Uysal isimli vatandaş hakkında Gölcük Sulh Hukuk Mahkemesi, gaipliğe karar verilmesi istemli dava tebliği ilanı yayınladı.

6 AY SÜRE

Yayınlanan ilanda, Uysal’ın kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı, muhtemel ölüm tehlikesi içinde olduğu belirtilerek, “Adı geçenin yaşadığı yolunda bilgisi olanların mahkememizin 2019/1214 esas sayılı dosyasına bildirmeleri veya hayatta ise bizzat kendilerinin ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya ilgilidosyaya bildirmeleri, aksi takdirde gaipliğe karar verileceği ilan olunur” ifadelerinde bulunuldu.

 

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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