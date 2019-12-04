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Büyükşehir, tramvay hattı için ihaleye çıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, 2020 yılı Otogar-Plaj Yolu Arası Tramvay Hattı işletme ve bakım onarım işi alımı için ihaleye çıkıyor.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleşen Plajyolu ve Otogar arası tramvay işletmesi alımı ihalesine çıkıyor. İhale, 3 Ocak 2020 tarihinde saat 10.00’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

KOCAELİ’DE İKAMET ZORUNLULUĞU

İhalenin şartnamesinde yer alan bilgilere göre, tramvay üreticisinin Bursa Durmaray firması olduğu belirtilirken, “Yüklenicinin çalıştıracağı personellerin tamamı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisinde ikamet etmesi zorunludur” şartı koşuldu. Söz konusu hat hakkında da Otogardan başlayıp Plaj Yolunda son bulan 15 adet durak (9,45 km) ve Plaj Yolundan başlayıp Otogarda son bulan 15 adet durak (9,45km) mevcut olup, toplam ray hat uzunluğu yaklaşık 18,90 km’dir bilgisi verildi.

GÜNDE 300 SEFER

Ayrıca tramvay seferlerinin günlük 300 sefer olarak planlandığı ve 18 adet tramvay mevcut olduğu belirtildi. Konu hakkında şartnamede, “Seferin aksamasına mahal vermemek için Yüklenici en az 15 adet tramvayı sefere hazır bulundurmak zorundadır” maddesi yer aldı. Söz konusu ihale hakkında da, “Raylı sistemlerin işletmesinde yürütülen faaliyetlerin profesyonel olarak, 7/24 çalışma saati esasına dayalı olarak işletme, arıza ve bakım onarım hizmetlerinin çağın getirdiği ileri teknolojilerle gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır” ifadelerinde bulunuldu. Söz konusu ihaleye sadece Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark A.Ş.’nin katılması bekleniyor.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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