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Şule Çet davasında karar

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin iki sanığın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı.
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Ankara’da bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Şule Çet'in ölümü hakkındaki devam eden davanın 6. duruşması bugün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıkların mütalaaya karşı savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu'nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand'ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti.

 

 

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