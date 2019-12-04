İlyas Şeker Cedit'i meclise taşıdı

2 dönemdir AKP Kocaeli milletvekilliği yapan İlyas Şeker, ilk kez soru önergesi verdi. Şeker, İzmit Cedit Mahallesi kentsel dönüşüm alanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yazılı soru önergesi verdi. Şeker, İzmit Cedit Mahallesi’nde 12,6 hektarlık alanda 12.03.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile İzmit Belediyesi arasında imzalanan protokol ile birlikte alınan kentsel dönüşüm kararı sonrası herhangi bir işlemin yapılmaması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a verdiği yazılı soru önergesi hakkında açıklama yaptı.

“HİÇBİR ÇALIŞMA YOK”

İzmit Belediyesi’nin kentsel dönüşümü sahiplenmemesi nedeniyle bölge halkının herhangi bir muhatap bulamadığını, bu yüzden mağdur ve tedirgin olduklarını ifade eden Şeker, “Maalesef kentsel dönüşüm kararı alınan ve şehrimizin önemli bir noktasında bulunan Cedit Mahallesi’nde sekiz aydır hiçbir çalışma yapılmamakta. Vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için mahallede kurulan kentsel dönüşüm ofisinin kapatıldığını ve İzmit Belediyesi’nin vatandaşlarımızla muhatap olmadığını öğrendik. Bununla birlikte kış mevsimine girmemiz sebebiyle vatandaşlarımız tarafından evlerinde yapılması gereken bakım onarım işleri belirsizliklerden dolayı aksamakta, anlaşma yapıp evlerini boşaltarak kiraya çıkan hak sahipleri tedirgin olmaktadır” dedi.

ŞEKER’İN SORULARI

İzmit’in göbeğinde yer alan Cedit Mahallesi sakinlerinin içlerinin rahat olması ve mağdur olmamaları için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yazılı soru önergesi verdiğini ifade eden Şeker, sormuş olduğu soruları şu şekilde sıraladı: 1) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi mi? 2) İzmit Belediye Başkanlığı, en son hangi tarihte protokolün 7.maddesinin 2.fıkrasına göre hak sahipleri ile uzlaşmaya esas muvafakat görüşmelerini yapıp, bu görüşmeleri TOKİ’ye bildirdi? 3) İzmit Belediye Başkanlığı, protokolün 7.maddesindeki sorumluluklarını en son hangi tarihe kadar yerine getirdi? 4) İzmit Belediye Başkanlığı, protokolün 10.maddesindeki sorumluluklarını en son ne zaman yerine getirdi? 5) Protokolün 11.maddesinin 1.fıkrasına göre TOKİ’nin konut yapım ihalesini yapabilmesi için İzmit Belediyesi, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdi mi? 6) İzmit Belediyesi’nin imzalanan protokol gereği görevini yapmaması nedeniyle vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi için protokolün 13.maddesine göre bir işlem yapılacak mı? 7) İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, basına yaptığı açıklamada “TOKİ Genel Müdürü ile görüştük. Cedit’te bakanlıktan haber bekliyoruz.” demektedir. Bakanlıktan beklenen haber nedir?