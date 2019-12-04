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Kocaeli'de aranan 33 kişi yakalandı

Kocaeli genelinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı.
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 Aralık Çarşamba günü saat: 07:00-10:00 arası, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla toplam 83 ekip ve 282 personelin katılımıyla eş zamanlı ve planlı operasyon başlatıldı. Yapılan operasyon sonucunda; başta asayişe müessir suçlar olmak üzere yağma, yaralama, çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz, uyuşturucu ticareti yapmak ve çeşitli hırsızlık ile dolandırıcılık suçları olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 33 şahıs yakalandı.

“ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEKTİR”

Yapılan aramalarda ise 640 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan şahısların birimlerimizdeki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevkleri yapılacak.  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.

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