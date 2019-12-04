Kocaeli trafiğinde kaç araç var?

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 153 bin 556 adet taşıtın %54,1'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,3'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,7'sini kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs, %0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ekim ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli’de araç sayısı 398 bin 219, Sakarya’da 287 bin 926, Düzce’de 111 bin 543, Bolu’da 115 bin 113, Yalova’da ise 66 bin 001 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 398 bin 219 oldu. Kocaeli’de araç türlerine bakıldığında ise 235 bin 784 otomobil, 8 bin 659 minibüs, 6 bin 996 otobüs, 74 bin 844 kamyonet, 23 bin 024 kamyon, 28 bin 819 motosiklet, 17 bin 895 traktör, 1 198 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.