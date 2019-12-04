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Kocaelispor’un geleceği emin ellerde!

Kocaelispor futbol okulu sporcuları diktikleri fidanlarla anlamlı bir etkinliği geride bırakırken, küçük futbolcuları aileleri yalnız bırakmadı.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor alt yapısı sosyal faaliyetlerle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta A takımın iki önemli futbolcusu Kaptan Burak Süleyman ve Atom Karınca Mert Yavuz, futbol okulunu ziyaret etmiş ve futbolculara bilgi birikimlerini en samimi şekilde aktarmıştı. Yeşil Siyahlı minikler şimdi de çok anlamlı bir etkinlik içinde yer aldı.

FİDAN DİKİMİ SONRASI ANTRENMAN

Yahya Kaptan’da bulunan Kocaelispor tesislerinin arka bahçesinde fidan diken geleceğin A takım futbolcuları hem keyifli anları geride bıraktı hem de aileleri ile birlikte bu faaliyeti yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Kendi kazdıkları çukurlara ellerindeki fidanları diken futbolcular ardından antrenmana çıktı.

UZMAN ELLERDE YOĞURULUYORLAR

Kocaelispor Alt Yapı Sorumlusu Aydın Günaydın, Futbol Okulu Sorumlusu Emre Denizli, Alt yapı antrenörleri Emin Koç, Osman Kaba, Ahmet Akbaş, Asım Çevik, Yavuz Kılıç, Hüseyin Bal, Yusuf Aksoy, Gürcan Yazıcı ve Murat Tiraki’nin görev yaptığı Kocaelispor futbol okulu, U-11, 12,13 ve 14 takımları en iyi şekilde eğitimden geçiyor.

BU ŞEHRİN ÇOCUKLARI BAŞARACAKLAR!

Futbol ve sosyal etkinlikler dışında kitap okuma saatleri de olan Kocaelispor futbol okulunda, antrenörler ile veliler arasındaki uyum da dikkatlerden kaçmıyor. Son derece disiplinli ve Kocaelispor formasının önemini geleceğin fidanlarına aktaran teknik adamlar, başarıyı bu şehrin çocukları ile yakalamak istiyor. 

Bugün 18:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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