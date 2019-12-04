En az galibiyet kadar önemli!

Kocaelispor ile Sakaryaspor U-16 takımları Vinsan’da karşılaştı ve bu maçı Kocaelispor 4-2 kazanarak rakibinden liderlik koltuğunu devraldı. Karşılaşmada genç futbolculardan ve teknik adam Uğur Soykan’dan ibretlik bir hareket geldi. Maçın henüz ilk dakikasında sahasında top çeviren Kocaelispor’da kaleci Mehmet Buğra, atılan geri pasta topu ayaklarının altından kaçırdı ve topu filelerinde gördü.

CANIN SAĞOLSUN

Henüz ilk dakikada yediği golün ardından 1-0 geriye düşen Kocaelispor’da kaleci Buğra büyük bir yıkım yaşadı. Bir süre yerden kalkamayan Buğra’nın yanında takım arkadaşları koştu ve Buğra’yı teselli etti. Teknik adam Uğur Soykan da “Olsun oğlum, canın sağ olsun. Toparlan, maça odaklan, maçın bitmesine daha çok var” diyerek Mehmet Buğra’ya destek verdi. Genç kaleci, bu motivasyon tavırları sayesinde maçın kalan süresini hatasız tamamladı.