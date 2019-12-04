Kocaeli Atlı Spor Kulübü, spor basını ile buluştu

64 resmi üyesi bulunan ve 1992 yılından ilimizde faaliyet gösteren Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nde başkan Savaş Demirtaş, yönetim kurulu üyeleri ve Kulüp Müdürü Fikret Yıldız ilimiz spor basını ile bir araya geldi. İzmit Fuarı içinde toplam 12 dönüm arazi üzerine kurulu bulunan tesisteki çalışmalar ve binicilik sporunu anlattı. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından toplu halde fotoğraf verildi.
KOCAELİ ATLI SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU
Savaş Demirtaş – Başkan
Elif Tan
İshak Çamur
Savaş Kopuk
Erdeniz Çolak
Özer Yılgın
Köksal Kızılca
Fikret Yıldız - Kulüp Müdürü
ANTRENÖRLER
Merve Balcıoğlu
Rabia Albayrak
İhsan Güler
Eyüp Yurttaş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz