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Kocaeli Atlı Spor Kulübü, spor basını ile buluştu

1992 yılında kurulan ve çok sayıda binici yetiştiren Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nde başkan Savaş Demirtaş, ilimiz spor medyasını İzmit Fuar içinde bulunan kulüp tesislerinde konuk etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda Başkan Demirtaş binicilik sporu ve kulüp hakkında detaylı bilgiler verdi.