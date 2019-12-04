Savaş Demirtaş: Binicilik, sanıldığı gibi zengin sporu değil

Basın mensupları ile yaptığı toplantıda, hem binicilik sporu hem de Kocaeli Atlı Spor Kulübü hakkında detaylı bilgiler veren Kocaeli Atlı Spor Kulübü Başkanı Savaş Demirtaş şu şekilde konuştu: Halkımızın Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nü tanımadığını görüyoruz. Burası halka açık bir yer. Federasyona bağlı lisanslı öğrenciler yetiştiriyoruz.

4-5 YAŞINDA BAŞLANABİLİR

Binicilik sporuna 4-5 yaştan itibaren başlanabilir ve bu spor her yaş grubuna hitap edebilir. Çocuk, bu sporu benimser ve üzerine düşerse Milli takımlara kadar çıkabilir. Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nde 4 antrenörünüz var. Küçük yaştaki çocuklarımı Pony atlarla eğitiliyor ve zamanla da büyük atlarla kendilerine engel atlatıyoruz.

BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

Haftada bir, ayda 4 biniş yapılıyor. At, pahalı bir canlı olduğundan insanlar bu sporun da pahalı bir spor olduğunu algılıyor. Bu spor için “Zenginler ve atı olanlar binicilik sporu yapabiliyor” deniliyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Son yıllarda da bunu kırdığımızı düşünüyoruz.Kulübümüzün aylık 400 lira bir ücreti var.

İKİ YILDIR ŞAMPİYONA YAPIYORUZ

Sabah 8’den akşam 6’ya kadar hizmet veriyor ve binicilik sporunu halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. Üyelerimizin 17, kulübümüzün de 9 olmak üzere olmak üzere toplam 26 atımız mevcut. Üyemizin izni olmadan o ata başka kimse binemez. Burada daha önce şampiyona düzenleyemiyorduk. 2 yıl önce parkurumuzun üzerini açtık ve federasyon nezdinde Anadolu Kupası yarışmaları yapıyoruz. Kalabalığı görünce de insanların binicilik sporu ile ilgili düşünceleri de değişiyor.

DAVAYI KAZANDIK

Alanımızın 10 dönümü için Fuar Müdürlüğü ile 49+1 yıllık anlaşma yaptık. Aylık 55 bin liradan 5 yıllık toplam 2 milyon 500 bin liralık bir mahkememiz vardı. Geçen Şubat’ta davayı kazandık. Kaybetseydik kulübümüz için iyi olmayacaktı. Bizim 2.5 milyon lirayı ödeme gibi bir şansımız yok. Kazanma nedenimiz, emsal olarak gösterdiğimiz İzmit Tenis Kulübü’ydü.

MAAŞLARI ÇIKSIN YETER

Kamu hizmeti görüyoruz. Derneğimiz para kazanmak amaçlı değil. Çalışanlarımızın maaşı çıksın bize yeter. Sosyal tesisimiz var. Ev yemekleri şeklinde hizmetimiz oluyor. İsteyen herkes buraya gelip yemeklerini yiyebilir, atı olsun olmasın binicilik sporu yapabilir. Tesisimizi biraz daha iyi hale getirmemiz lazım. Konu ile ilgili yeni bir projemiz var ve maliyeti 1.5 milyon lira.Büyükşehir Belediye Başkanımız ile proje hakkında görüşme talebimiz oldu, kendisine “Hayırlı olsun” demek istiyoruz.

KIZLARIMIN HAYVAN SEVGİSİ PEKİŞTİ

Burası deniz seviyesinden düşük. Yağmurlu havalarda işimiz zor oluyor. En büyük sıkıntımız ahırların su basması. Önlemlerimizi aldık ama yeterli olmuyor. Benim 3. dönemim. 8 yıl önce 2 kızımı ata bindirmek için getirdim. Çok sevdiler ve 1 yıl sonra yarışmalara katıldılar. 45 kupa kazanıldı. Bu sayede federasyondaki üye sayımız 1’den 5’e çıktı. Dahası kızlarımın hayvan sevgisi daha da pekişti.

HEM BEYİN HEM DE VÜCUT ÇALIŞIYOR

Kulüp olarak yaklaşık 70’e yakın kupamız var. Kürsüye çıkma sayımızın hesabını ben de bilmiyorum. Bazı yarışmalarda teşvik paraları geliyor ama genel olarak kupa kazanımlarının maddi bir geliri yok. Çocuğun özgüveninin yerine gelmesi, eğitimine katkı sağlaması ve spor yapması önemli. Neticesinde binicilik yaparken beyin ve vücudunuz birlikte çalışıyor. Atı siz yönetiyorsunuz. Siz ne derseniz at onu yapıyor.

DERSLERE DE OLUMLU YANSIYOR

Derneğimizin ilk üyelik bedeli 500 lira, yıllık aidat ise 300 lira. İstanbul’da bu rakamlar 20-30 bin liralara kadar çıkıyor. Anaokul ve ilkokul ağırlıklı çalışmalarımız var. Çocuklarımızın at ve hayvan sevgisinin gelişiminin yanında binicilik sporunun derslere de olumlu yansıdığını görüyoruz. Kocaeli’deki tek federe tesis olan Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nde uzman antrenörlerimiz çocuklarımızı çalıştırıyor ve hep birlikte keyifli bir zaman geçiriliyor. Tüm halkımızı kulübümüze davet ediyoruz.