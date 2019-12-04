Derince’de panel günü

Derince Belediyesi Spor Müdürlüğü, ilçe sporunu en üst seviyede temsil eden ve Belediye Derincespor Kulübü’nü tanıtmak ve lisedeki öğrencilerle kulüp arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla panel düzenliyor. Etkinlik Derince MTAL’de bugün saat 11:30’da başlayacak.

KONUŞMACILAR

Sinan KAHRAMAN - UEFA A Lisanslı Antrenör, eski futbolcu

Hamza Mutlu - Belediye Derincespor futbolcusu- Kocaelispor Eski takım kaptanı

Osman Yusuf Cömert - Derince Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü