Derince’de panel günü

Derince Belediyesi Spor Müdürlüğü, ilçe sporunu en üst seviyede temsil eden ve Belediye Derincespor Kulübü’nü tanıtmak ve lisedeki öğrencilerle kulüp arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla panel düzenliyor. Etkinlik Derince MTAL’de bugün saat 11:30’da başlayacak.
KONUŞMACILAR
Sinan KAHRAMAN - UEFA A Lisanslı Antrenör, eski futbolcu
Hamza Mutlu - Belediye Derincespor futbolcusu- Kocaelispor Eski takım kaptanı
Osman Yusuf Cömert - Derince Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz