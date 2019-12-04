İlimizde çok sayıda başarılı sporcu yetiştiren ve bol bol kürsü gören Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü sporcuları, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın’ı Yahya Kaptan’daki tesislerinde konuk etti. İl dışı ve il içi yoğun programına rağmen cimnastikçilere geniş bir zaman ayıran Aydın, deneyimlerini, birikimlerini, düşüncelerini sporcularla paylaşarak.Programda İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya da yer alırken, Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü Başkanı Tolga Havuç kulüp hakkında bilgi verdi.
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Cimnatikçiler, Aydın’ı konuk etti
İlimizde çok sayıda başarılı sporcu yetiştiren ve bol bol kürsü gören Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü sporcuları, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın’ı Yahya Kaptan’daki tesislerinde konuk etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz