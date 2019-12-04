Gazeteciler bowling oynayacak

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyelerine yönelik etkinliklerini sürdürüyor. Bu kez sportif bir etkinlik düzenlendi ve üyeler ile bowling turnuvasında buluşma kararı alındı. 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek olan turnuvada sıkı bir rekabet olacak. Konu ile ilgili yapılan açıklamada kontenjanın sınırlı olduğu da belirtildi.