Hürriyet: Kimse merak etmesin o iş bizde

Kocaelispor’un eski başkanlarından İsmail Kalkandelen, eski yöneticilerinden Metin Uçar, Özer Altan, Güngör Saner, eski futbolcularından İbrahim Yazıcıoğlu, Mahir Danabay, Müfit Şenkal, Kemal Türkeş, Ali Burul, Engin Tuncay, Bülent Baurman, Kamuran Akşar, Hüseyin Çakmak ile Biz İzmitiz Platformu Başkanı Hüseyin Erol, Kocaelispor’un efsane yöneticilerinden Mehmet Sadık Efe’nin vefatının 16. yıl dönümü kapsamında “İzmit Unutmaz” etkinlikleri kapsamında Mehmet Sadık Efe’yi anma programı düzenlendi ve bu etkinlik unutulmaz anları da beraberinde getirdi.

KİMSE MERAK ETMESİN

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “-İzmit Unutmaz- etkinliklerimiz kapsamında Kocaelisporumuzun efsane yöneticilerinden Mehmet Sadık Efe’nin anma etkinliği düzenlemesi fikri paylaşıldığında hemen gerçekleştirmek istedik. Geçmişteki paylaşımlar ve anılar gelecek için çok ve kıymetli yol göstericidir. Bu anlamda elimizden geldiği kadar geçmişe sahip çıkmaya çalışıyoruz. Geçmişi bilemezsek, geçmişin anılarını yaşatamazsak geleceğe yön verememeyiz. Bundan sonra da geçmişimizi hatırlatmak için bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Kısacası kimse merak etmesin o iş bizde” dedi.