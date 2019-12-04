Derince’de Kaf Kaf hazırlıkları başladı

Hafta sonu Kozanspor karşısında galibiyeti kaçıran 3. Lig 2. Grup temsilcilerimizden Belediye Derincespor’da zorlu Karşıyaka maçının hazırlıkları başladı. Sarı Lacivertliler bir günlük izinin ardından Pazar günü saat 13.30 da Derince Stadı’nda oynayacağı maç ile ilgili teknik ve taktik çalışmalarını detaylı bir şekilde yapıyor. Emre Turgut ve Arda Kürşat Kaya’nın sakatlıkları devam ediyor.

BATURMAN: İYİ BİR RAKİP İLE OYNAYACAĞIZ

Teknik Direktör Baturman “Adana Kozan karşısında iyi mücadelemiz galibiyet için yeterli olmadı. Öne geçtiğimiz maçta skoru korumalıydık, olmadı. Olsun, deplasmandan 1 puanla dönmek de fena değil. Bu maçı unuttuk. Karşıyaka iyi bir takım. Oyuncular bir birini iyi tanıyor. Son maçlarında uzatmada yenildiler ve buraya da bu maçı telafi etmek gelecekler. Biz de son iki maçımızda berabere kaldık. Kazanmak istiyoruz. Bunu başaracak güç ve yetenek bizde var. Taraftarımızın desteği ile umarım 3 puanla ayrılan taraf oluruz” ifadelerini kullandı.