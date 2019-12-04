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Dün 23:00 TSİ- Spor G: Dün 14:47 TSİ

Veee 1. Küme U-19 başlıyooor!

Geçen hafta Hasan Doğan Amatörevi Toplantı Salonu’nda çekilen kuralar sonrasında belirlenen 1. Küme U-19 Ligi’nde heyecan yarın başlıyor.
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Geçen hafta Hasan Doğan Amatörevi Toplantı Salonu’nda çekilen kuralar sonrasında belirlenen 1. Küme U-19 Ligi’nde heyecan yarın başlıyor. Hafta sonu da 19’ların heyecanı yaşanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alacak olan takımlar Play-Off maçları oynayacak. A,B ve C gruplarında son iki, D grubunda ise son 3 takım küme düşecek. Play-Off’taki 8 takımdan 5’i ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

YARININ PROGRAMI 19-15

U-19 1. KÜME B GRUBU

Derince Birlik – Hereke Yıldız – Derince Stadı

U-19 1. KÜME D GRUBU

Gebze Sultan Orhan – Darıcaspor – Metin Oktay

Çayırovaspor – Çayırova Menderes – Kuştepe Stadı

U-19 1. KÜME C GRUBU

Değirmendere – Kavaklı – Değirmendere Stadı

Seka Doğan – Harbiş - Kavaklı Stadı

Dün 23:00 TSİ - Spor

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