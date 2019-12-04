Veee 1. Küme U-19 başlıyooor!

Geçen hafta Hasan Doğan Amatörevi Toplantı Salonu’nda çekilen kuralar sonrasında belirlenen 1. Küme U-19 Ligi’nde heyecan yarın başlıyor. Hafta sonu da 19’ların heyecanı yaşanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alacak olan takımlar Play-Off maçları oynayacak. A,B ve C gruplarında son iki, D grubunda ise son 3 takım küme düşecek. Play-Off’taki 8 takımdan 5’i ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecek.
YARININ PROGRAMI 19-15
U-19 1. KÜME B GRUBU
Derince Birlik – Hereke Yıldız – Derince Stadı
U-19 1. KÜME D GRUBU
Gebze Sultan Orhan – Darıcaspor – Metin Oktay
Çayırovaspor – Çayırova Menderes – Kuştepe Stadı
U-19 1. KÜME C GRUBU
Değirmendere – Kavaklı – Değirmendere Stadı
Seka Doğan – Harbiş - Kavaklı Stadı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz