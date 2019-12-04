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Yuvacıkspor’da şampiyonluk sesleri!

Süper Amatör Lig B Grubu’nda son haftalardaki başarılı sonuçları ile dikkatleri çeken ve 24 puanla grupta liderliği elinde bulunduran tek yenilgisiz takım Yuvacıkspor’da şampiyonluk sesleri daha gür bir şekilde duyuluyor.
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Geçtiğimiz hafta sahasında Derince Sırrıpaşa’yı çok çekişmeli geçen maç sonunda 1-0 mağlup etmeyi başaran Yuvacıkspor 10. maçında 7 galibiyetine ulaştı.Fatih Kurtoğlu’nun talebeleri en rakibi Maşukiyespor’a 4 puan fark atarken, tüm konsantrasyonunu Cumartesi günkü zorlu Hereke Yıldız maçına çevirdi. Siyah Beyazlılar bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Körfez ekibini de deplasmanda devirmenin planlarını yapıyor.

SON İKİ HAFTAYA RAHAT GİRMEK İSTİYORLAR

Süper Amatör Lig’deki iki grupta da bileği bükülmeyen tek takım olan Yuvacıkspor, 10 maçta 7 galibiyet ve 3 de beraberlik elde etti. Çok iyi bir arkadaşlık ortamının olduğu takım attığı 21 golle A ve B gruplarındaki tüm Süper Amatör Lig takımlarıarasında en çok gol atan ikinci, (Birinci sırada 23 golle Maşukiye bulunuyor) yediği 6 golle de en az gol yiyen takım olarak da dikkat çekiyor. Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak olan maçı Yuvacıkspor kazanırsa normal sezon şampiyonluğu yolunda çok önemli bir virajı daha dönmüş olacak. Yuvacık son iki hafta Maşukiye deplasmanda, Değirmendere ile sahasında mücadele edecek.

(Ahmet Akay)

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