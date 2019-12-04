Marmara Kartepe Tekvando Şampiyonası’nda zirvede Kocaeli yer aldı. Şampiyon sporcularımızın sık sık kürsüye çıktığı şampiyonayı Yalova ikinci, Çanakkale de üçüncü olarak tamamladı. Turnuva bir gün sürerken, Kartepe’de ikamet eden sporseverler organizasyona yoğun ilgi gösterdi. Tekvando sorumlusu Erdoğan Göçer şampiyonaya katılan üç ilin takımlarına teşekkür ederken, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.
Bugün 14:47 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:48 TSİ
Kartepe’de zirvede biz varız!
Marmara Kartepe Tekvando Şampiyonası’nda zirvede Kocaeli yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz