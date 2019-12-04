Kartepe’de zirvede biz varız!

Marmara Kartepe Tekvando Şampiyonası’nda zirvede Kocaeli yer aldı. Şampiyon sporcularımızın sık sık kürsüye çıktığı şampiyonayı Yalova ikinci, Çanakkale de üçüncü olarak tamamladı. Turnuva bir gün sürerken, Kartepe’de ikamet eden sporseverler organizasyona yoğun ilgi gösterdi. Tekvando sorumlusu Erdoğan Göçer şampiyonaya katılan üç ilin takımlarına teşekkür ederken, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.