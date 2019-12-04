Yarın Ağrı’ya gidecek olan Yeşil Siyahlılar Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Anadolu Jet’e ait 13.00 uçağı ile Ağrı’ya gidecek ve dört yıldızlı Cenas Otel’de konaklayacak. Maçın oynanacağı statta antrenman yapacak olan Kocaelispor maç saatini beklememeye başlayacak. Kocaelispor, kar yağışının da beklendiği Pazar günü 13.00’te başlayacak olan Ağrıspor 1970 maçını oynadıktan sonra THY’ye ait 17.10 uçağı ile İstanbul Havaalanı’na inecek, ardından İzmit’e dönecek.
Dün 23:00 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 14:49 TSİ
Kocaelispor’da yolculuk yarın
Üst üste 5 maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan ve en yakın rakibine 5 puan fark atan Kocaelispor’da Ağrı maçı hazırlıklarının İzmit etabı bugün Körfez Esentepe Stadı’nda yapılacak olan antrenmanın ardından sona eriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz