Kocaelispor’da yolculuk yarın

Yarın Ağrı’ya gidecek olan Yeşil Siyahlılar Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Anadolu Jet’e ait 13.00 uçağı ile Ağrı’ya gidecek ve dört yıldızlı Cenas Otel’de konaklayacak. Maçın oynanacağı statta antrenman yapacak olan Kocaelispor maç saatini beklememeye başlayacak. Kocaelispor, kar yağışının da beklendiği Pazar günü 13.00’te başlayacak olan Ağrıspor 1970 maçını oynadıktan sonra THY’ye ait 17.10 uçağı ile İstanbul Havaalanı’na inecek, ardından İzmit’e dönecek.