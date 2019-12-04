Kocaelispor’un Pazar günkü rakibi Ağrı 1970 Spor’daTeknik Sorumlu İskender Eroğlu, Esenler Erok maçında "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Eroğlu’nun Kocaelispor maçında kulübedeki yerini alamayacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Ağrı ekibinde kırmızı kart cezalısı Yakup Kayış ile sağ dizinden ameliyat olan Hamdi Dereli forma giyemeyecek.
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Ağrı’nın hocası tedbirli
Kocaelispor’un Pazar günkü rakibi Ağrı 1970 Spor’daTeknik Sorumlu İskender Eroğlu, Esenler Erok maçında "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz