Ağrı’nın hocası tedbirli

Kocaelispor’un Pazar günkü rakibi Ağrı 1970 Spor’daTeknik Sorumlu İskender Eroğlu, Esenler Erok maçında "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Eroğlu’nun Kocaelispor maçında kulübedeki yerini alamayacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Ağrı ekibinde kırmızı kart cezalısı Yakup Kayış ile sağ dizinden ameliyat olan Hamdi Dereli forma giyemeyecek.