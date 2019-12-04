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Cengiz Göktaş’tan teşekkür

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun, Türkiye Futbol Federasyonu’nun desteğiyle düzenlediği Özel Sporcular Futbol Ligi’nde finalde Bursalı rakibini Kaptan Özgür ve Harun’un golleri ile 2-1 mağlup ederek üst üste 7. kez şampiyon olan Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Kulübü’nün cefakar teknik adamı Cengiz Göktaş kendilerine destek olanlara teşekkür etti.