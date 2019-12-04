Göktaş “Kurulduğundan beri Özel Sporcular Spor Federasyonu Futbolda şampiyon oluyoruz. Tüm çocuklarımın gözlerinden öperim. Bizlere destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar’a, Kocaeli Trafik Şube Müdürümüz Mustafa Faruk Keskin ve değerli eşi Kocaeli Devlet Hastanesi Cildiye Uzmanı Selma Candaner Keskin’e, RTA OSGB sahibi Dr. Turgay Arslan’a ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi’ne teşekkür ederim. Bizlere katkı sunan herkesten Allah bin kat razı olsun” diye konuştu.
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Cengiz Göktaş’tan teşekkür
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun, Türkiye Futbol Federasyonu’nun desteğiyle düzenlediği Özel Sporcular Futbol Ligi’nde finalde Bursalı rakibini Kaptan Özgür ve Harun’un golleri ile 2-1 mağlup ederek üst üste 7. kez şampiyon olan Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Kulübü’nün cefakar teknik adamı Cengiz Göktaş kendilerine destek olanlara teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz