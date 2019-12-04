41 FK’da gelenek değişmedi!

U-14 Elit A2 Grubu’nda mücadele eden 41 Futbol Kulübü son maçında sahasında Değirmenderespor engelini 3-0 ile geçti ve şampiyon oldu. U-16 Elit A Grubu’nda ise Hereke Yıldız’ı deplasmanda 1-0 deviren 41 Futbol Kulübü de sezonu zirvede tamamladı. Böylece 14 ve 16 yaş grupları ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. U-14’ü Orhan Filiz, U-16’yı da Hasan Hüseyin Türe çalıştırıyor. Öte yandan yine Orhan Filiz’in çalıştırdığı 12 yaş grubu hafta sonu Kocaeli Güneş’i mağlup ederse ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.