41 FK’da gelenek değişmedi!

U-14 Elit A2 Grubu’nda mücadele eden 41 Futbol Kulübü son maçında sahasında Değirmenderespor engelini 3-0 ile geçti ve şampiyon oldu. U-16 Elit A Grubu’nda ise Hereke Yıldız’ı deplasmanda 1-0 deviren 41 Futbol Kulübü de sezonu zirvede tamamladı. Böylece 14 ve 16 yaş grupları ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. U-14’ü Orhan Filiz, U-16’yı da Hasan Hüseyin Türe çalıştırıyor. Öte yandan yine Orhan Filiz’in çalıştırdığı 12 yaş grubu hafta sonu Kocaeli Güneş’i mağlup ederse ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz