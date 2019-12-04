Doğantepe’de kriz sürüyor!

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta Başiskele Doğantepespor’da kriz bitmek bilmiyor. Takımın etkili orta saha oyuncularından Yolcu Mansız kadro dışı kalırken teknik anlamda da kafalarda soru işareti oluşturan olaylar yaşanıyor. Genç antrenör Barış Çoban ile yoluna devam eden Doğantepe’de Çoban ile yolların ayrıldığı hatta Haluk Kaya ve Kürşat Kumaş ile görüşüldüğü öne sürüldü. Barış Çoban “İstifa etmedim, görevimin başındayım” açıklamasını yaptı.