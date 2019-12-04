Doğantepe’de kriz sürüyor!

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta Başiskele Doğantepespor’da kriz bitmek bilmiyor. Takımın etkili orta saha oyuncularından Yolcu Mansız kadro dışı kalırken teknik anlamda da kafalarda soru işareti oluşturan olaylar yaşanıyor. Genç antrenör Barış Çoban ile yoluna devam eden Doğantepe’de Çoban ile yolların ayrıldığı hatta Haluk Kaya ve Kürşat Kumaş ile görüşüldüğü öne sürüldü. Barış Çoban “İstifa etmedim, görevimin başındayım” açıklamasını yaptı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz