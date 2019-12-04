Bi daha Gölcük!

3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Gölcükspor zorlu Batman deplasmanından 4-2’lik galibiyetle dönmüş ve derin bir nefes almıştı. Moralleri yükselen ekipte 1954 Kelkit maçının hazırlıkları devam ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçı kazanmak ve üst sıralara yelken açmak isteyen Şimşeklerde sarı kart cezalısı Furkan Özyapı ile İzmir’de çapraz bağ ameliyatı olan ve sezonu kapatan Volkan Özcan takımdaki yerini alamayacak. Cumartesi günü Değirmendere Yalı Evlerde kampa girecek olan Gölcükspor, Pazar günü Şirinköy Stadı’nda 1954 Kelkit’i konuk edecek ve maç saat 13.00’te başlayacak. (Ahmet Akay)