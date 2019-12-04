İlimizin deneyimli masörlerinden Adil Nazlıgül, İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’ndaki görevinden istifa etti. Nazlıgül “Açıkçası çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. 55 yıldır sporun içindeyim, bu kentin sporuna elimden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışıyorum. İzmit Belediyespor’da yaşadığım son olay canımı çok sıktı. Şahsıma bağırılmasını hak edecek bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Çok sabrettim ancak dayanamadım ve istifa ettim. İzmit Belediyespor’a bundan sonraki maçlarına başarılar diliyorum. (Ahmet Akay)
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Adil Nazlıgül istifa etti
Adil Nazlıgül, İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’ndaki görevinden istifa etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz