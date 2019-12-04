Tarhan, KOÜ’lü gençleri ağırladı

CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM Sanayi Komisyonu Sözcüsü Tahsin Tarhan, Kocaeli Üniversitesi Platformu Üyesi 90 öğrenciyi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ağırladı. Gençlerle birlikte Meclisi gezen Tarhan, ardından CHP Grup toplantısına katıldı ve 90 üniversiteli genç ile birlikte Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

GENÇ MÜDAHALE

Tahsin Tarhan “ Gençlerimizin bir çoğu politik olaylara karşı temkinli davranıyor. Ancak bir kısmı da güncel olaylara kayıtsız kalmıyor. Genç mücadele her dönem değerli ve önemli olmuştur. Bugün Kocaeli’den gelen genç üniversiteli kardeşlerimiz birlere onur ve umut verdiler” dedi.