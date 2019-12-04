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Bizimköy’de engeller aşıldı

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Mütevelli Heyet Toplantısı’ndan sonra hep birlikte pasta kesilerek Engeliler Günü kutlandı
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Kocaeli Sanayi Odası öncülüğünde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığı, Türk Anneler Derneği ve Milletlerarası Lions Kulübü Derneği ile Avrupa Birliği’nin de desteğiyle kurulan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi, başarılı çalışmalara imza atıyor. Engellilerin üretim sürecine katılımları, kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmelerini ve aynı zamanda ülke ekonomisine de katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Mütevelli Heyet Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirildi.

ENGELLİLER GÜNÜ

Toplantıya Vali  Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, ve Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar ve  mütevelli heyet üyeleri katıldı. Bizimköy  Mütevelli Heyet toplantısı sonrası Vali Aksoy’un başka bir programa katılması nedeniyle buradan ayrılması sonrası  Engelliler Üretim Merkezinde çalışanların katılımıyla “Engelliler Günü” kutlandı.

PASTA KESTİLER

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Memet Barış Turabi,  ve Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar ,  mütevelli heyet üyeleri ile engelli çalışanların katılımıyla yaş pastayı birlikte kestiler.

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