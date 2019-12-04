Derince Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Kırım Türkleri Buluşması’nda sahne alan Kırım Halk Dansları Topluluğu büyüledi. Programda açılış konuşmasını yapan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Şengül Talgır, etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e teşekkür etti. Etkinlikte konuşan Başkan Aygün, “İlçemiz, sahip olduğu sivil toplum kuruluşları ile ülkemizin çok önemli bir kültür mozaiği. Derince’nin kuruluşuna öncülük eden Kırım Türklerimiz de bu mozaiğimizin en önemli parçası” dedi.
Bugün 15:08 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:10 TSİ
Kırım Halk Dansları büyüledi
Derince Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Kırım Türkleri Buluşması’nda sahne alan Kırım Halk Dansları Topluluğu büyüledi.
Haber albümü için resme tıklayın
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz