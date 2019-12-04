Kırım Halk Dansları büyüledi

Derince Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Kırım Türkleri Buluşması’nda sahne alan Kırım Halk Dansları Topluluğu büyüledi. Programda açılış konuşmasını yapan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Şengül Talgır, etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e teşekkür etti. Etkinlikte konuşan Başkan Aygün, “İlçemiz, sahip olduğu sivil toplum kuruluşları ile ülkemizin çok önemli bir kültür mozaiği. Derince’nin kuruluşuna öncülük eden Kırım Türklerimiz de bu mozaiğimizin en önemli parçası” dedi.