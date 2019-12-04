Rüzgâr pervanesi taşıyan TIR devrildi

Kaza, Kandıra’ya bağlı Kerpe Sapağı’nda meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre Kerpe’ye pervane taşıyan TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkması nedeniyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, devrilen TIR’ı kaldırmak için çalışma başlattı. Kazada kimsenin yara almadığı öğrenilirken, trafikte bir süreliğine aksama meydana geldi.