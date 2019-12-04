Dün gerçekleşen İzmit Belediyesi Aralık ayı meclisinde açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bir müjde vermek istiyorum. İzmit’te tuvaletler ücretsiz olacak” ifadelerinde bulunmuştu. Hürriyet’in bu açıklamasına AKP eski İzmit İlçe Başkanvekili Rıfat Akbaş’tan tepki gösterdi.

“ELBET SONU GELECEK”

Akbaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İzmit Belediyesi’nde 7 ayda geldiğimiz nokta WC’lerin ücretsiz olması.Başkan hanımın işide zor!Yapılacak hizmet kalmayınca, insan kendine iş bulamazmış. Bugün İzmit'te yaşadığımız sorun bu olsa gerek.Yapılan hizmetlerin rengini değiştirerek, İzmitlilere o şekilde pazarlamanın da elbet sonu gelecek.İzmitliler elbette rengi değiştirilerek pazarlanan hizmetlerin zaten yapılmış, yapılan hizmetler olduğunun farkına varacak.

Bir İzmitli olarak üzüldüğüm asıl konu aslında! Yapılması gereken asli hizmetlerin bile yapılamaması, becerilememesi. İzmit'in 5 yılını kaybetmesi” ifadelerinde bulundu.