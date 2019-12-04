Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:24 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:26 TSİ

7 ayda geldiğimiz nokta WC’lerin ücretsiz olması

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet aralık ayı meclisinde tuvaletlerin ücretsiz olacağını duyurmuştu. Hürriyet’in bu duyuruna AKP İzmit eski İlçe Başkanvekili Rıfat Akbaş, “İzmit Belediyesi’nde 7 ayda geldiğimiz nokta WC’lerin ücretsiz olması” diyerek tepki gösterdi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Dün gerçekleşen İzmit Belediyesi Aralık ayı meclisinde açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bir müjde vermek istiyorum. İzmit’te tuvaletler ücretsiz olacak” ifadelerinde bulunmuştu. Hürriyet’in bu açıklamasına AKP eski İzmit İlçe Başkanvekili Rıfat Akbaş’tan tepki gösterdi.

“ELBET SONU GELECEK”

Akbaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İzmit Belediyesi’nde 7 ayda geldiğimiz nokta WC’lerin ücretsiz olması.Başkan hanımın işide zor!Yapılacak hizmet kalmayınca, insan kendine iş bulamazmış. Bugün İzmit'te yaşadığımız sorun bu olsa gerek.Yapılan hizmetlerin rengini değiştirerek, İzmitlilere o şekilde pazarlamanın da elbet sonu gelecek.İzmitliler elbette rengi değiştirilerek pazarlanan hizmetlerin zaten yapılmış, yapılan hizmetler olduğunun farkına varacak.
Bir İzmitli olarak üzüldüğüm asıl konu aslında! Yapılması gereken asli hizmetlerin bile yapılamaması, becerilememesi. İzmit'in 5 yılını kaybetmesi” ifadelerinde bulundu.

 

Bugün 15:24 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit Belediyesi’nde “Kurnaz Başkan” gerginliği mask
İzmit Belediyesi’nde “Kurnaz Başkan” gerginliği
Hürriyet: Biraz EYT, vatandaş ne der korkusudan çıktı bu karar mask
Hürriyet: Biraz EYT, vatandaş ne der korkusudan çıktı bu karar
Cedit yine meclis gündeminde mask
Cedit yine meclis gündeminde
Kocaeli İYİ Partili 1000 kadın yola çıktı mask
Kocaeli İYİ Partili 1000 kadın yola çıktı
İşte AKP’de 5 ilçenin delegesi mask
İşte AKP’de 5 ilçenin delegesi
"Saltanat fitil fitil burnunuzdan gelsin" mask
"Saltanat fitil fitil burnunuzdan gelsin"
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor mask
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL mask
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL
Yarın hava nasıl olacak? mask
Yarın hava nasıl olacak?
‘Halk Ekmek’ satışı başladı mask
‘Halk Ekmek’ satışı başladı
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak mask
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak mask
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak

GALERİ

Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
Kocaeli bu günü unutmaz! mask
Kocaeli bu günü unutmaz!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL