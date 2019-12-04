“Kemerin Ses Getirsin” kapsamında 4 kişiye ödül

İçişleri Bakanlığı tarafından 9-31 Ağustos tarihleri arasında “Kemerin Ses Getirsin” kampanyası kapsamında trafik kazalarının azalması ve trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla ülke genelinde kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında çocuklar, seyahatleri sırasında ailelerini trafik kullarına uymaları konusunda kısa videolar çekerek @TrafikEgmTwitter adresine ‘kemerinsesi’ etiketiyle videoları gönderdiler.

KOCAELİ'DEN DE 4 ÇOCUK YER ALDI

Gönderilen videolar arasında en fazla beğeni alan 100 çocuk içerisinde Kocaeli’den de 4 çocuk yer aldı. Bugün Kocaeli Valiliği’nde ödül programı gerçekleştirildi. Programa Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, ödül alan öğrenciler Eylül Özkan, Emine Miray Diren, Yigithan Şahin, Aslı Zeynep Avadosve velileri katılım sağladı. Törende çocuklara kitap ve scooter hediye edildi.

“ÇOK SAYIDA FAALİYET GERÇEKLEŞTİRİLİYOR”

Programda konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “İçişleri Bakanlığımız trafikte güvenli seyahat edilmesi için çok sayıda faaliyet gerçekleştiriyor. Bu faaliyetlerden birisi de Kemerin Ses Getirsin kampanyasıydı. Emniyet kemeri takmamak trafik kazalarındaki riski oldukça arttırıyor. Kampanyaya katılan çocuklar çektikleri videoları emniyet genel müdürlüğümüze ilettiler. En fazla beğeni alan 100 paylaşımdan 4’ü ilimizde ikamet eden çocuklarımızdan oldu” diye konuştu.

“AMAÇ CEZA KESMEKTEN ZİYADE…”

Aksoy konuşmasının devamında “Çocuklarımızın duyarlılığı büyük önem taşıyor. Çocuklarımızı ve ailelerini kutluyorum. Emniyet ve jandarmada görev yapan personel trafikte cep telefonuyla konuşulması, emniyet kemeri takılmaması, ani şerit değişimi gibi konularda istirahatte bile olsa ceza tutanağı yapma yetkisine sahip. Amaç ceza kesmekten ziyade kazaları en aza indirgemek. Projede görev alan tüm arkadaşlara teşekkür ederim” şeklinde konuştu.