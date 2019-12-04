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VM Medical Park Kocaeli Hastanesi kadrosunu iki yeni hekimle güçlendirdi

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Cem Alan ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmed Cihad Doruk VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.
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Medical Park ve Liv Hospital markalarıyla Türkiye’nin en yaygın hastaneler grubu olan MLP Care’insağlıkta 25 yıllık tecrübesini, ileri tanı ve tedavi yöntemleri, uzman hekim kadrosu ve yüksek standartlarda hizmet kalitesiyle birleştiren VM Medical Park Kocaeli Hastanesi, yaklaşık 4 yıldır bölgesinde fark yaratmaya devam ediyor. Hasta odaklı hizmet anlayışını ilke edinen hastane, deneyimli ve uzman hekim kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Cem Alan ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmed Cihad Doruk VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Cem Alan’ın uzmanlık alanları: 

Çocuk ürolojisi, çocuk taş cerrahisi, sünnet cerrahisi, prostat, prostat biyopsisi, böbrek taşı (perkütan/RIRS), mesane tümörleri, kısırlık tedavisi.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmed Cihad Doruk’un uzmanlık alanları: 

Burun estetiği, rinoplasti, fonksiyonel burun cerrahisi, deviasyon ameliyatı, konka hastalıkları, sinüs hastalıkları tanısı, tedavisi ve cerrahisi, kepçe kulak cerrahisi, kulak zarı perforasyonlarının onarımı, kronik kulak iltihapları tanısı, tedavisi ve cerrahisi, bademcik ve genizeti hastalıkları tanısı ve tedavisi, tükrük bezi hastalıkları tanısı ve tedavisi, baş boyun kitleleri ve kanserleri tanısı ve tedavisi, ses teli nodülleri ve hastalıkları tanısı ve tedavisi.

 

 

 

Bugün 15:59 TSİ - Sağlık

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