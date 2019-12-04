Özel Körfezim Eğitim Kurumları 'Okula Kabul Sınavı' başvuruları başladı

İlimizin köklü okullarından Özel Körfezim Eğitim Kurumları Okula Kabul Sınavı son başvuru tarihini açıkladı.2.3.4.5.6. ve 7. sınıflar için yapılacak olan sınavda bu yıl burs verdiği öğrenci sayısını %66 arttırarak 200 tane öğrenciye çıkarttı.Her yıl sınavlardaki başarı oranını istikrarlı şekilde yükselten Körfezim Eğitim Kurumları 2018-2019 LGS'de 2 adet Türkiye Şampiyonu çıkartmıştı.Sadece akademik olarak değil spor, ve sosyal etkinlik alanlarında da pek çok şampiyonluklara imza atan ve atmaya devam eden okul, sundukları bu bursluluk oranı için bütün öğrencileri sınavına bekliyor.