Engelli vatandaşların istihdamı konuşuldu

İzmit Belediyesi ve İŞKUR, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü nedeniyle işverenler ile iş arayan vatandaşları bir araya getirmek amacıyla ‘İşte Engel Yok’ adlı program organize etti. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli İl Kültür Müdürü Ercan Yamen, Kocaeli İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Muhammed Açıkgöz, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Av. Sibel Solakoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit’te engelli bireylerle ilgili çalışmalar yürüten çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, işverenler ve iş arayan engelli vatandaşlar katıldı.

ÖZEL ÇOCUKLARDAN MÜZİK ZİYAFETİ

Programın açılışında özel çocuklardan oluşan İzmit Belediyesi Ritim Grubu Nefes’in sergilediği müzik ziyafeti büyük alkış aldı. İşverenler ile engelli bireylerin bir araya geldiği programın ortağı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Kocaeli İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Muhammed Açıkgöz, “Engellilere yönelik hayata geçirdiği programlar için İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e ve istihdam sağlamak amacıyla programımıza katılan tüm işverenlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Engelli bireyler için ellerinden gelen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Programa katkı sunan başta İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü olmak üzere tüm paydaşlarımıza kent adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

HEPİMİZ ŞAMPİYON OLABİLİRİZ

Böyle bir iş birliğinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Hürriyet, “Kentimizdeki engelli bireylere iş olanağı sağlanmasına öncülük etmekten de onur duyuyoruz. Engelli kardeşlerimizi istihdam etmek için kapılarını açan ve bugün burada bizimle olan tüm işverenlere de kent adına, ülkemiz adına, insanlık adına teşekkür etmek istiyorum. Engelli bireylerin ‘İşte engel yok’ denilerek istihdam edilmeleri bizler için çok daha kıymetli. Ayrıca otizmli meleklerimizde bugün aramızda ve aralarından bir dünya şampiyonu çıktı. Demek ki emek verilirse, önleri açılırsa, hayatları kolaylaştırılırsa hepimiz şampiyon olabiliriz. Engelsiz bir hayat için hepimiz dayanışma içerisinde olmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından işverenler, iş arayan engelli bireylerin başvurularını alarak istihdam kapılarını araladı.