Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:09 TSİ- Gündem G: Bugün 16:14 TSİ

Engelli vatandaşların istihdamı konuşuldu

İzmit Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli vatandaşları ve engelli vatandaşları istihdam etmek imkânı olan firmaları bir araya getirdi
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi ve İŞKUR, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü nedeniyle işverenler ile iş arayan vatandaşları bir araya getirmek amacıyla ‘İşte Engel Yok’ adlı program organize etti. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli İl Kültür Müdürü Ercan Yamen, Kocaeli İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Muhammed Açıkgöz, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Av. Sibel Solakoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit’te engelli bireylerle ilgili çalışmalar yürüten çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, işverenler ve iş arayan engelli vatandaşlar katıldı.

ÖZEL ÇOCUKLARDAN MÜZİK ZİYAFETİ

Programın açılışında özel çocuklardan oluşan İzmit Belediyesi Ritim Grubu Nefes’in sergilediği müzik ziyafeti büyük alkış aldı. İşverenler ile engelli bireylerin bir araya geldiği programın ortağı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Kocaeli İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Muhammed Açıkgöz, “Engellilere yönelik hayata geçirdiği programlar için İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e ve istihdam sağlamak amacıyla programımıza katılan tüm işverenlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Engelli bireyler için ellerinden gelen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Programa katkı sunan başta İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü olmak üzere tüm paydaşlarımıza kent adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

HEPİMİZ ŞAMPİYON OLABİLİRİZ

Böyle bir iş birliğinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Hürriyet, “Kentimizdeki engelli bireylere iş olanağı sağlanmasına öncülük etmekten de onur duyuyoruz. Engelli kardeşlerimizi istihdam etmek için kapılarını açan ve bugün burada bizimle olan tüm işverenlere de kent adına, ülkemiz adına, insanlık adına teşekkür etmek istiyorum. Engelli bireylerin ‘İşte engel yok’ denilerek istihdam edilmeleri bizler için çok daha kıymetli. Ayrıca otizmli meleklerimizde bugün aramızda ve aralarından bir dünya şampiyonu çıktı. Demek ki emek verilirse, önleri açılırsa, hayatları kolaylaştırılırsa hepimiz şampiyon olabiliriz. Engelsiz bir hayat için hepimiz dayanışma içerisinde olmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından işverenler, iş arayan engelli bireylerin başvurularını alarak istihdam kapılarını araladı.

Bugün 16:09 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak mask
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak
Şule Çet davasında karar mask
Şule Çet davasında karar
Kocaeli trafiğinde kaç araç var? mask
Kocaeli trafiğinde kaç araç var?
Evi yanan ailenin yardıma Büyükşehir koştu mask
Evi yanan ailenin yardıma Büyükşehir koştu
Kore gazilerine başkonsolosluktan teşekkür plaketi mask
Kore gazilerine başkonsolosluktan teşekkür plaketi
Kırım Halk Dansları büyüledi mask
Kırım Halk Dansları büyüledi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor mask
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL mask
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL
Yarın hava nasıl olacak? mask
Yarın hava nasıl olacak?
‘Halk Ekmek’ satışı başladı mask
‘Halk Ekmek’ satışı başladı
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak mask
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak mask
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak

GALERİ

Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı mask
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL