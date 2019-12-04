Aksoy: Kocaeli’de 62 bin 878 vatandaşımız var

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri tarafından “3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı” düzenlendi. Kocaeli Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Aslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan engelli öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.

“ÇÖZÜM ÜRETMELİYİZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü’nün konuşmasının söz alan Vali Aksoy, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle organize edilen programda sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Engellileri sadece bir günde hatırlamak ve onlarla ilgili yapılacak çalışmaları ortaya koymak yeterli değil. Engellilerimizi her zaman en iyi şekilde anlayarak çözüm üretmek ve sürekli bir faaliyet içerisinde olmak durumundayız” dedi.

“DAHA İYİ NOKTADAYIZ”

Türkiye’nin sosyal devlet olduğunu ve bu anlayışın son 15 yılda daha da pekiştirildiğini belirten Vali Aksoy, “Bugün elbette sembolik olarak büyük önem taşıyor. Bugünü, engellilerimizi bütün yönleriyle tartışmak ve önlerinde engel varsa bu engelleri aşmak adına önemli bir gün olarak değerlendiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası devletin yapısını sosyal bir devlet olarak tanımlıyor. Ancak sosyal devlet olmanın gereğini özellikle son 15 yıl içerisinde Türkiye’de ortaya çıkarılan yeni getirilen kanunlarla daha iyi bir noktaya taşımış durumdayız. Engellilere birtakım hakların verilmesi, onların birtakım imkanlardan yararlanmaları özellikle bu son 15 yıl içerisinde önemli çalışmalarla daha iyi bir noktaya gelmiştir” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ BİLGİLER PAYLAŞTI

Konuşmasında ilimizdeki engelli vatandaşlara ilişkin de önemli bilgiler veren Vali Aksoy, “Bizim Engelli Veri Tabanımızda sisteme dahil ettiğimiz engelli vatandaşımızın sayısı 62 bin 878’dir. Bunların engelli dağılımı farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Ağırlıklı olarak ortopedik ve zihinsel engelliler başta gelmektedir. Ulusal, uluslararası birçok tanımlamada kronik hastalıklarda engelli tanımlaması içerisinde yer almaktadır. Kocaeli’de 463 bin 757 kronik hastalık sahibi olan insanımız yaşamaktadır. Bizim bu projedeki temel amacımız; engellilerimizin nerede, hangi sayıda olduklarını bilmek, eğer bir bölgede engel türü yoğunlaşmışsa bunu görebilmek ve bununla ilgili çalışmalar yapabilmektir” şeklinde konuştu.

ZEYBEK GÖSTERİSİ BEĞENİLDİ

Konuşmaların ardından devam eden program kapsamında Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünün kuruluş ve tanıtım filminin gösteriminin ardından Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’ndeki engelli öğrencilerin sergilediği “Zeybek” gösterisi izleyenler tarafından ilgi gördü. Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki engelli öğrencilerin zumba gösterisi, Köseköy ve Suadiye Bakım Rehabilitasyon Merkezi’ndeki engelli öğrencilerin izci gösterilerinin ardından program Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ndeki engelli öğrencilerin kurduğu müzik grubunun seslendirdiği şarkılarla son buldu.