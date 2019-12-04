YRP Gebze İlçe Divan toplandı

YRP Gebze İlçe Teşkilatı, kasım ayı divan toplantısını gerçekleştirdi. Parti ilçe binasında düzenlenen toplantıya YRP İl Başkanı Mehmet Aras, İlçe Başkanı Engin Kılıç, parti yöneticileri, gençlik ve hanım kolları üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda konuşan YRP Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, “Partimizin hem Ankara’daki hem de Kandıra’daki kongrelerine katılım göstermiştir ki, Yenin Refah Partisi’ne doğru bir yöneliş var. Bu nedenle partililerime teşekkür ediyorum” dedi.

“MİLLİ GÖRÜŞ ÜZERİNE KURULDU”

Daha sonra söz alan YRP İl Başkanı Mehmet Aras, “Yeniden Refah Partimiz, kurulduğu günden bu yana yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bizler karış karış tüm Anadolu’yu dolaşarak, bu partinin temellerini attık. Bu parti milli görüş fikriyatının 40 yılı aşkın temeli ve bizim verdiğimiz emekler üzerine kuruldu.Dr. Fatih Erbakan ilk seçimde AK Parti’den milletvekili olacak” şeklinde bir demeç verilmesi, Yeniden Refah Partisi’nin mevcut siyasi düzlemdeki partileri nasıl ürküttüğünü bir kere daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.