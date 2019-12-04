Başkan Özlü’den engelli personele çiçek

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle belediye bünyesinde görev yapan engelli personel ile bir araya geldi. Engelli personele çiçek takdim ettikten sonra açıklamalarda bulunan başkan Özlü, “Kararlı duruşları ve yüksek çabalarıyla tüm personelimize örnek olan engelli mesai arkadaşlarımıza üstün başarılarından dolayı kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Biz fiziki engellerin değil, kalplerdeki engellerin sorun olduğu bilinciyle ‘Görevden Değil Gönülden Hizmet’ düsturuyla toplumun her kesimine hizmet götürmek için tüm var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımızı engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırıyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz