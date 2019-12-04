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Karamürsel’de Engelliler Günü kutlandı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenlenen adreslerden biri de Karamürsel oldu
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Karamürsel’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Karamürsel Belediyesi ve Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneği’nin ortaklığında kutlama programı düzenlendi. Karamürsel Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükcü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Çelik, Sakarya Engeliler Federasyon Başkanı Nadide Dülger, yönetimi, daire amirleri, meclis üyeleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

YILDIRIM: DESTEK OLALIM

Etkinlik, Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Hatice Tiryaki’nin açılış konuşması ile başladı. Başkan Tiryaki etkinliğe katılan tüm davetlilere teşekkürlerini ilettiğini söyledi. Daha sonra söz alan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, “Bugün milat olarak başlatalım sosyal medyadan paylaşımlarımızı engellilere destek paylaşımlar yapalım” diye konuştu. Son olarak söz alan Karamürsel Kaymakamı Osman Canbaba ise, “Engelliler için bizim hedefimiz belediye ve kamu ve kuruluşlarla bulunduğumuz seviyeyi bir üste taşımak” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneği, ihtiyaç sahibi Ayşebay Sağdıç’a tekerlekli sandalye hediye etti.

 

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