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GTÜ ve THK güçlerini birleştirdi

Gebze Teknik Üniversitesi ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi, iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile iki kurum arasında eğitim, AR-GE ve kurumsal konularda beş yıllık ş birliği kararına varıldı
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Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi destek gördükleri kapsamlarda katma değer üretebilecekleri konularda ve ortak çalışma alanlarında iş birliği için masaya oturdu. THK Üniversitesi’nde GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut protokol metinlerini imzaladılar. Törende Aslan ve Akbulut iki üniversitenin iş birliğinden doğan sinerjinin ülkemizin öncelikli alanlarına önemli katkılar sağlayacak olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

BİRÇOK KONUDA İŞ BİRLİĞİ

Eğitim ve araştırma faaliyetlerini kapsayan beş yıl sürecek olan protokol ile THK Üniversitesi ve GTÜ, desteklendikleri projeler kapsamında ortak projeler sunulması ve bu projeler çerçevesinde iki üniversitenin akademik ve teknolojik alt yapılarının kullanılabilmesini sağlayacak. Lisans ve lisansüstü düzeyde karşılıklı olarak öğrencilerin teorik ve uygulamalı ders alabilme olanakları oluşacak. Ortak iş birliği alanlarında birbirlerinden bağımsız olarak gelişebilecek fırsatları eş güdüm içerisinde değerlendirebilmek amacı ile kurumsal irtibat noktaları üzerinden iletişim içerisinde olunması, iş birliği modellerinde deneyim paylaşımı yapılacak.

Bugün 16:27 TSİ - Eğitim

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