Yıldırım: Büyük hastaneler açmak mutlu etmiyor

Sağlık- Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım hem gündeme hem de sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanının göreve geldiği günden bu yana çalışanların hiçbir problemi ile ilgili bir girişimde bulunmadığını dile getiren Yıldırım “Yeni binalar yapmak, büyük şehir hastaneleri açmak sağlık çalışanlarını mutlu etmiyor. Sağlık çalışanlarının çalışma hayatındaki sıkıntıları, gelir durumlarındaki düşüş, personel eksikliği ve iş yükü ağırlığı çalışanlar üzerinde mutsuzluk kaynağı haline gelmekte, hatta aile hayatını dahi olumsuz etkilemektedir” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI MUTSUZ”

Sağlık çalışanlarının mutsuz olduğunu belirten Yıldırım, “Sağlık çalışanlarımız çalıştığı kurumlarda 1 kişi, 3 kişinin yapması gereken işi yapıyor diyen Yıldırım, bu sürdürülebilir bir durum değil. Uzun yıllardır sağlıkta istihdamın yetersiz olmasına bağlı olarak çalışanların yükü her geçen gün artıyor. Sağlık çalışanlarımız mesleki mutsuzluk yaşamaktadır. Ne yazık ki bu olumsuzluklar karşısında sağlık çalışanlarımızın yüzde 60’ı yaptığı işten memnun değil ve fırsatını bulduğunda mesleğini bırakmayı düşünüyor” ifadelerini kullandı.