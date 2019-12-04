AKP Kandıra'da delegelerini belirledi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) genel merkezi tarafından iller arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla delege seçim takviminde değişikliğe gidilmiş, kongre süreci kapsamında ülke genelinde ilçe delege seçim takviminin 29 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında olacağı bildirilmişti. AKP Kocaeli teşkilatında ise delege seçimleri 1 Aralık tarihinde aynı gün 5 ilçede 2 bin delege seçilmesinin ardından tamamlanmıştı.
Bugün saat 10.00’da Kandıra’da başlayan delege seçimleri 17.00’de sona erdi. Delege seçimleri kapsamında 96 mahallede toplam 400 delege belirlendi. AKP’nin son delege seçimi ise 8 Aralık tarihinde Derince, Körfez, Dilovası, Darıca, Gebze ve Çayırova ilçelerinde gerçekleşecek.
İŞTE KANDIRA DELEGELERİ
Bahattin Parlak
Halil İbrahim Bayram
Yüksel Akbaba
İsmail Aksoy
İsmail Karakoç
Hüseyin Tümer
Salih Acar
Mehmet Harun Uzun
İbrahim Eren
İrfan Coşkun
Savaş Kesikbaş
Feremuz Çalışkan
İsmail Ekrem
Mehmet Taşkan
Rafet Kayaalp
Osman Akdeniz
Mevlüt Akdeniz
Zeki Akbaş
Hamza Biçer
Mehmet Arslan
Süreyya Koca
Yunus Özder
Cüneyt Özcan
Gülnur Bayram
Merve Korkmaz
Nazmiye Ceylan
Elif Şenol
İsmail Babür
Zeynep Morgül
Adem Yaşa
Emre Ulusoy
Esma Onkun
Burcu Onay
Murat Özkal
Nilgün Gürcan
Güler Öztürk
Muhsin Tekol
Erdinç Şentürk
Yasemin Ay
Yusuf Cici
Murat Ay
Kadriye İnci
Erdal Çetin
İrfan Kurt
Tarık Özaydın
Mustafa Kurt
Kübra Dönmez
Samet Akyol
Sami Öztuğ
Tahsin Sencer
Muzaffer Üzülmez
Feti Yavaş
Birol Karagöz
Emin Güneş
İlyas Özcan
Turgut Girgin
Recep Karacan
Ömer Aslan
Nihat Dilek
Ayşe Okumuş
Mustafa Rüştü Uygur
Beyhan Cankurt
İbrahim Ayaz
Mehmet Kamil Şen
Hediye Nur
İsmail Akalın
Ömer Bayrakdar
Seda Taşoğlu
Ercan Belhan
Yasin Yener
Reşat Bayram
Tahir Ongur
İsmail Dizman
Arzu Demirtaş
Ruhi Yaşar Sezgin
Bülent Taşdelen
Engin Kan
Bilal Yüce
Sultan Duman
Abdulkadir Şahin
Türkan Sezer
Metin Yürük
Ali Göktaş
Halil Şavk
Dursun Ali Dağ
Mehmet Özmen
Mustafa Altıntaş
İbrahim Kocaman
Hüseyin Tanrıkulu
Birsen Tunçay
Hüseyin Yılmaz
Gülten Altıntaş
Ergün Yağız
Mustafa Bozkurt
Yüksel Tonguç
Hamdi Morgül
Mehmet Polat
Barış Kocaman
Zeki Eyidoğan
Erol Özer
Şükrü Özdil
Necmettin Uçar
Esat Kan
İsmail Korkmaz
Raif Uçar
Mustafa Çelebi
Resul Cihangir
Ersin Süngü
Yücel Yıldız
İbrahim Dönmez
Musa Yener
Nedim Kurcan
Mustafa Büyükbayrak
Şadi Türkyılmaz
Ömer Durmuş
Recep Özcan
İsmail Çetin
Ferit Yıldız
Amir Kabacan
Giray Buran
Umut Özkalan
Mustafa Çakır
Mehmet Eroğlu
Kazim İmdat
Ayhan Koca
Adnan Kaçan
Ahmet Can
Ekrem Akagündüz
Hüseyin Ayyıldız
Hayrettin Çakır
Özkan Binay
Cengiz Kan
Mehmet Şeker
Yaşar Duran
Ayhan Sevim
Rafet Çelik
Ali Kutlu
Mesut Ök
Harun Bektaş
Yüksel Sağlam
Hasan Ekrem
Adil Aydın
Bayram Çilingir
Mehmet Ök
Yakup Akyıldız
İsmail Genç
Erdoğan Günay
Sertan Kulaç
Ayhan Kılıç
Nilüfer Çelik
Hümeyra Balaban
Tanzer Kaplan
Recep Türkdoğdu
Murat Tonguç
Murat Batmaz
Gökalp Çobanoğlu
Vedat Yiğitoğlu
Raif Yıldız
Fatma Yalçınkya
Yağmur Oyan
Sefa Budak
Remzi Önen
Mustafa Satılmış
Remzi Sağlam
Günay Dinç
Osman Erdil
Kadir Çadırcı
Muammer Bayraktar
Güldane Öğren
H. İbrahim Ersöz
Fahrettin Alkız
Kazım Gülsün
Gökhan Taşdemir
Tüncay Aktop
Hikmet Aktaş
İsmail Fidan
Barış Yaşar
Ender Gök
Faik Bal
Erol Acar
Muhammed Çendik
Fikret Kızılarslan
Adnan Çotur
Ethem Salim
Mustafa Altıntaş
Kamil Avcı
Turan Tunç
Erol İlhan
Hasan Cihangir
Cevdet Kaçan
Kadir Aykan
Nuri Er
Rafet Şentürk
Ramazan Er
Yahya Gökdemir
Emrah Özkul
Yüksel Özkan
Ünal Oktay
Recep Alçın
Bünyamin Akkül
Rasim Candan
Bayram Küçükyılmaz
Ramazan Yaşa
Sinan Pekcan
Ramazan Sapmaz
Mustafa Dinç
Emine Demir
Fatih Yaşa
İbrahim Ceylan
Bayram Karataş
Erdoğan Dönmez
İsmail Önen
Tuncay Kan
Fadime Yılmaz
Nihat Sarı
Murat Akbaş
Ahmet Özden
İsmail Ökmen
Fatih Bayın
Cengiz Kocaman
Vedat Buran
Ergün Uslu
Aslı Koçyiğit
Şenol Çakır
Aytekin Aykanat
Mustafa Güven
Fatih Şen
Süleyman Onkun
Mehmet Elmacı
Mehmet Diş
Ali Yılmaz
Hayri Sibiç
Nimet Taşcı
Ömer Angın
Kenan Uçar
Yakup Birdal
Hasan Ali Tozan
Necati Aktaş
Adnan Yücel
Erol Akbaba
İsmet Ergün
Erdoğan Tekinalp
Yaşar Taşkın
Azem Ülger
Beyhan Türk
Yaşar Türk
Turgut Ulus
Nihat Ayvazoğlu
Mehmet Şenol
Fatih Eryılmaz
Murat Ayvaz
Z.Abidin Kesikbaş
Selahattin Okan
Aysel Yapar
Aşır Kan
Bayram Atalar
Hanifi Uçarcı
Tacettin Koç
İsmail Buruş
Yusuf Ekşi
Erkan Işık
Hamit Altınışık
Zeynel Ekrem
Serpil Vural
Abdullah Şahin
Ertan Oruç
Kamil Koç
İsmail Aysu
Mustafa Sarıca
Harun Bakaç
Murat Sert
Adem Olgun
Turhan Ongur
Ramazan Varol
İsmail Doğrul
Harun Ergin
Mustafa Yaşar
Tuncer İzgi
Hasan Fehmi Doğru
Saniye Başak
Eşref Görüş
Seda Görüş
Sibel Yıldırımel
Ferit Birol
Mehmet Dursun
Arif Ateş
Ali Özaydın
İshak Tanrıverdi
Erkan Aydın
Cemal Önder
Ali Bayram
Suat Öner
Tahsin Koçan
Vedat Zengin
Murat Ölmez
Özcan Öztürk
Ergün Kaymaz
Hüseyin Meşe
Ramazan Ören
Sedat Ay
Serhat Bayrak
Davut Açıkgöz
Türkan Sarı
Mücahit Sevim
Bünyamin Yiğit
Harun Bayram
Nafiz Zengin
Aşır Gürbüz
Aslan Cici
Cüneyt Çakır
Erkan Alkan
Fikret Çelik
Mert Koç
Huriye Başol
Kemal Arslan
Orhan Can
Şaziye Fındık
Yıldız Ersoy
Muhammet Özer
Seçkin Seyrek
Serhat Altaş
Ergün Türkmen
Faruk Koca
Şaban Türkan
Ahmet Aydoğan
Ersin Kardeş
İbrahim Günay
Fikret Acun
Hasan Kankal
Halil İbrahim Ören
Ahmet Çakır
Emür Uzun
Muhammet Aydoğdu
Davut Kaçar
Mehmet Aktaş
Asaf Karadeniz
Erol Sert
Hüseyin Birgül
Tevfik Birgin
Kudret Eşsiz
Hüseyin Ay
Murat Şahin
Muhterem Öztekin
Mükremin Ateş
Ekrem Olgaç
Mükremin Akbaba
Hikmet Aktaş
Salim Açıkgöz
Nizamettin Can
Ferruh Özkan
Recep Çakır
Leyla Açıkgöz
Onurhan Uslu
Zeynel Bayrakdar
Ersin Okur
Kemal Alboğa
Sevinç Bayrak
Tahsin Altın
Emin Akçay
Adnan Akduman
Hayri Çelik
Aşır Ersoy
Mehmet Günay
Sami Kardaş
Özcan Akıncı
Ahmet Balık
İsmail Özcan
İsmail Özel
Reşat Efe
İlyas Alak
Özkan Can
Fatih Demir
İdris Özoğul
Abdullah Ertürk
Rıfat Aygün
Aşır Akyıldız
Rıdvan Balta
İsmail Arslantaş
Turan Durmuş
Hayri Akyıl
Olcay Akyüz
Turan Sav
Hüseyin İnci
Dursun Kalay
Rahmi Taş
Mustafa Akkoç
Muammer Alyüz
Fahri Altay
Adnan Günay
Turhan Ataman
Yusuf Moğul
Şuhap Duman
Şerafettin Gökçe
Musa Gökçe
İsa Okkay
Recep Ceylan
İsmail Can
Hakan Candan
Sündüs Can
Ayhan Bay
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz