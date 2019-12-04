AKP Kandıra'da delegelerini belirledi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) genel merkezi tarafından iller arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla delege seçim takviminde değişikliğe gidilmiş, kongre süreci kapsamında ülke genelinde ilçe delege seçim takviminin 29 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında olacağı bildirilmişti. AKP Kocaeli teşkilatında ise delege seçimleri 1 Aralık tarihinde aynı gün 5 ilçede 2 bin delege seçilmesinin ardından tamamlanmıştı.

Bugün saat 10.00’da Kandıra’da başlayan delege seçimleri 17.00’de sona erdi. Delege seçimleri kapsamında 96 mahallede toplam 400 delege belirlendi. AKP’nin son delege seçimi ise 8 Aralık tarihinde Derince, Körfez, Dilovası, Darıca, Gebze ve Çayırova ilçelerinde gerçekleşecek.

İŞTE KANDIRA DELEGELERİ

Bahattin Parlak

Halil İbrahim Bayram

Yüksel Akbaba

İsmail Aksoy

İsmail Karakoç

Hüseyin Tümer

Salih Acar

Mehmet Harun Uzun

İbrahim Eren

İrfan Coşkun

Savaş Kesikbaş

Feremuz Çalışkan

İsmail Ekrem

Mehmet Taşkan

Rafet Kayaalp

Osman Akdeniz

Mevlüt Akdeniz

Zeki Akbaş

Hamza Biçer

Mehmet Arslan

Süreyya Koca

Yunus Özder

Cüneyt Özcan

Gülnur Bayram

Merve Korkmaz

Nazmiye Ceylan

Elif Şenol

İsmail Babür

Zeynep Morgül

Adem Yaşa

Emre Ulusoy

Esma Onkun

Burcu Onay

Murat Özkal

Nilgün Gürcan

Güler Öztürk

Muhsin Tekol

Erdinç Şentürk

Yasemin Ay

Yusuf Cici

Murat Ay

Kadriye İnci

Erdal Çetin

İrfan Kurt

Tarık Özaydın

Mustafa Kurt

Kübra Dönmez

Samet Akyol

Sami Öztuğ

Tahsin Sencer

Muzaffer Üzülmez

Feti Yavaş

Birol Karagöz

Emin Güneş

İlyas Özcan

Turgut Girgin

Recep Karacan

Ömer Aslan

Nihat Dilek

Ayşe Okumuş

Mustafa Rüştü Uygur

Beyhan Cankurt

İbrahim Ayaz

Mehmet Kamil Şen

Hediye Nur

İsmail Akalın

Ömer Bayrakdar

Seda Taşoğlu

Ercan Belhan

Yasin Yener

Reşat Bayram

Tahir Ongur

İsmail Dizman

Arzu Demirtaş

Ruhi Yaşar Sezgin

Bülent Taşdelen

Engin Kan

Bilal Yüce

Sultan Duman

Abdulkadir Şahin

Türkan Sezer

Metin Yürük

Ali Göktaş

Halil Şavk

Dursun Ali Dağ

Mehmet Özmen

Mustafa Altıntaş

İbrahim Kocaman

Hüseyin Tanrıkulu

Birsen Tunçay

Hüseyin Yılmaz

Gülten Altıntaş

Ergün Yağız

Mustafa Bozkurt

Yüksel Tonguç

Hamdi Morgül

Mehmet Polat

Barış Kocaman

Zeki Eyidoğan

Erol Özer

Şükrü Özdil

Necmettin Uçar

Esat Kan

İsmail Korkmaz

Raif Uçar

Mustafa Çelebi

Resul Cihangir

Ersin Süngü

Yücel Yıldız

İbrahim Dönmez

Musa Yener

Nedim Kurcan

Mustafa Büyükbayrak

Şadi Türkyılmaz

Ömer Durmuş

Recep Özcan

İsmail Çetin

Ferit Yıldız

Amir Kabacan

Giray Buran

Umut Özkalan

Mustafa Çakır

Mehmet Eroğlu

Kazim İmdat

Ayhan Koca

Adnan Kaçan

Ahmet Can

Ekrem Akagündüz

Hüseyin Ayyıldız

Hayrettin Çakır

Özkan Binay

Cengiz Kan

Mehmet Şeker

Yaşar Duran

Ayhan Sevim

Rafet Çelik

Ali Kutlu

Mesut Ök

Harun Bektaş

Yüksel Sağlam

Hasan Ekrem

Adil Aydın

Bayram Çilingir

Mehmet Ök

Yakup Akyıldız

İsmail Genç

Erdoğan Günay

Sertan Kulaç

Ayhan Kılıç

Nilüfer Çelik

Hümeyra Balaban

Tanzer Kaplan

Recep Türkdoğdu

Murat Tonguç

Murat Batmaz

Gökalp Çobanoğlu

Vedat Yiğitoğlu

Raif Yıldız

Fatma Yalçınkya

Yağmur Oyan

Sefa Budak

Remzi Önen

Mustafa Satılmış

Remzi Sağlam

Günay Dinç

Osman Erdil

Kadir Çadırcı

Muammer Bayraktar

Güldane Öğren

H. İbrahim Ersöz

Fahrettin Alkız

Kazım Gülsün

Gökhan Taşdemir

Tüncay Aktop

Hikmet Aktaş

İsmail Fidan

Barış Yaşar

Ender Gök

Faik Bal

Erol Acar

Muhammed Çendik

Fikret Kızılarslan

Adnan Çotur

Ethem Salim

Mustafa Altıntaş

Kamil Avcı

Turan Tunç

Erol İlhan

Hasan Cihangir

Cevdet Kaçan

Kadir Aykan

Nuri Er

Rafet Şentürk

Ramazan Er

Yahya Gökdemir

Emrah Özkul

Yüksel Özkan

Ünal Oktay

Recep Alçın

Bünyamin Akkül

Rasim Candan

Bayram Küçükyılmaz

Ramazan Yaşa

Sinan Pekcan

Ramazan Sapmaz

Mustafa Dinç

Emine Demir

Fatih Yaşa

İbrahim Ceylan

Bayram Karataş

Erdoğan Dönmez

İsmail Önen

Tuncay Kan

Fadime Yılmaz

Nihat Sarı

Murat Akbaş

Ahmet Özden

İsmail Ökmen

Fatih Bayın

Cengiz Kocaman

Vedat Buran

Ergün Uslu

Aslı Koçyiğit

Şenol Çakır

Aytekin Aykanat

Mustafa Güven

Fatih Şen

Süleyman Onkun

Mehmet Elmacı

Mehmet Diş

Ali Yılmaz

Hayri Sibiç

Nimet Taşcı

Ömer Angın

Kenan Uçar

Yakup Birdal

Hasan Ali Tozan

Necati Aktaş

Adnan Yücel

Erol Akbaba

İsmet Ergün

Erdoğan Tekinalp

Yaşar Taşkın

Azem Ülger

Beyhan Türk

Yaşar Türk

Turgut Ulus

Nihat Ayvazoğlu

Mehmet Şenol

Fatih Eryılmaz

Murat Ayvaz

Z.Abidin Kesikbaş

Selahattin Okan

Aysel Yapar

Aşır Kan

Bayram Atalar

Hanifi Uçarcı

Tacettin Koç

İsmail Buruş

Yusuf Ekşi

Erkan Işık

Hamit Altınışık

Zeynel Ekrem

Serpil Vural

Abdullah Şahin

Ertan Oruç

Kamil Koç

İsmail Aysu

Mustafa Sarıca

Harun Bakaç

Murat Sert

Adem Olgun

Turhan Ongur

Ramazan Varol

İsmail Doğrul

Harun Ergin

Mustafa Yaşar

Tuncer İzgi

Hasan Fehmi Doğru

Saniye Başak

Eşref Görüş

Seda Görüş

Sibel Yıldırımel

Ferit Birol

Mehmet Dursun

Arif Ateş

Ali Özaydın

İshak Tanrıverdi

Erkan Aydın

Cemal Önder

Ali Bayram

Suat Öner

Tahsin Koçan

Vedat Zengin

Murat Ölmez

Özcan Öztürk

Ergün Kaymaz

Hüseyin Meşe

Ramazan Ören

Sedat Ay

Serhat Bayrak

Davut Açıkgöz

Türkan Sarı

Mücahit Sevim

Bünyamin Yiğit

Harun Bayram

Nafiz Zengin

Aşır Gürbüz

Aslan Cici

Cüneyt Çakır

Erkan Alkan

Fikret Çelik

Mert Koç

Huriye Başol

Kemal Arslan

Orhan Can

Şaziye Fındık

Yıldız Ersoy

Muhammet Özer

Seçkin Seyrek

Serhat Altaş

Ergün Türkmen

Faruk Koca

Şaban Türkan

Ahmet Aydoğan

Ersin Kardeş

İbrahim Günay

Fikret Acun

Hasan Kankal

Halil İbrahim Ören

Ahmet Çakır

Emür Uzun

Muhammet Aydoğdu

Davut Kaçar

Mehmet Aktaş

Asaf Karadeniz

Erol Sert

Hüseyin Birgül

Tevfik Birgin

Kudret Eşsiz

Hüseyin Ay

Murat Şahin

Muhterem Öztekin

Mükremin Ateş

Ekrem Olgaç

Mükremin Akbaba

Hikmet Aktaş

Salim Açıkgöz

Nizamettin Can

Ferruh Özkan

Recep Çakır

Leyla Açıkgöz

Onurhan Uslu

Zeynel Bayrakdar

Ersin Okur

Kemal Alboğa

Sevinç Bayrak

Tahsin Altın

Emin Akçay

Adnan Akduman

Hayri Çelik

Aşır Ersoy

Mehmet Günay

Sami Kardaş

Özcan Akıncı

Ahmet Balık

İsmail Özcan

İsmail Özel

Reşat Efe

İlyas Alak

Özkan Can

Fatih Demir

İdris Özoğul

Abdullah Ertürk

Rıfat Aygün

Aşır Akyıldız

Rıdvan Balta

İsmail Arslantaş

Turan Durmuş

Hayri Akyıl

Olcay Akyüz

Turan Sav

Hüseyin İnci

Dursun Kalay

Rahmi Taş

Mustafa Akkoç

Muammer Alyüz

Fahri Altay

Adnan Günay

Turhan Ataman

Yusuf Moğul

Şuhap Duman

Şerafettin Gökçe

Musa Gökçe

İsa Okkay

Recep Ceylan

İsmail Can

Hakan Candan

Sündüs Can

Ayhan Bay