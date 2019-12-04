İşlemediği suçun cezasını yedi

Olay, Başiskele’de yaşayan Âdem Emir’in başına geldi. Elde edilen bilgilere göre her zamanki gibi sabah işe gitmek için evden çıkan Emir, aynı günden bir hafta sonra kapısına gönderilen tebligat ile şoka uğradı. Buna göre tebligatta, Emir’e ait olan 06GB9955 plakalı aracın 22 Ekim’de Ankara Çankaya’da şerit ihlali yaptığı ve bu nedenle bin lira ceza kesildiği belirtildi. Eşinin haber vermesi üzerine tebligata bakan Emir, olayın yaşandığı gün Ankara’da olmadığını, aracının da hiçbir şekilde Ankara’ya gidemeyeceğini belirtti.

“OYUN OYNUYORLAR”

Ankara’yı arayıp durumu bildirdiğini ancak oyalandığını kaydeden Emir, “Tebligat elime ulaştıktan sonra şok yaşadım. Hemen Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü aradım ve durumu bildirdim. Plakamı sorguladı, ceza benim plakama yazılmış bu doğru ama ben o tarihlerde Başiskele’de olduğumu söyledim. Araç da bendeydi. Herhangi bir arkadaşıma veya yakınıma da vermedim. Cezanın yanlışlıkla kesilmiş olduğundan eminim ama yetkililer beni sürekli birilerine yönlendiriyor, onlar da gereken işlemleri yapmıyor. Bana ‘Sen cezayı öde, sonrasına bakarsın’ demeye getiriyorlar. Böyle şey mi olur? Benim işim gücüm var, devletin yaptığı hatanın bedelini ben ödemek zorunda değilim” dedi.