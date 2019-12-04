Gölcük’te anlamlı etkinlik

Sağlık Sen Gölcük Temsilcisi Mustafa Şarlı ve yönetimi geçtiğimiz gün Dünya Sekreterler Günü münasebetiyle Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde çalışan sekreterlerin gününü kutladı. Şarlı, “Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde çalışan sekreter kardeşlerimizin Dünya Sekreterler Gününü tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz” dedi. Ayrıca Sağlık Sen Gölcük Temsilciliği, hastanede çalışan sekreterler için pasta kesti. Sekreterler kendilerini unutmayan Sağlık Sen yetkililerine teşekkür etti.