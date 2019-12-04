Sağlık Sen Gölcük Temsilcisi Mustafa Şarlı ve yönetimi geçtiğimiz gün Dünya Sekreterler Günü münasebetiyle Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde çalışan sekreterlerin gününü kutladı. Şarlı, “Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde çalışan sekreter kardeşlerimizin Dünya Sekreterler Gününü tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz” dedi. Ayrıca Sağlık Sen Gölcük Temsilciliği, hastanede çalışan sekreterler için pasta kesti. Sekreterler kendilerini unutmayan Sağlık Sen yetkililerine teşekkür etti.
Bugün 16:34 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:36 TSİ
Gölcük’te anlamlı etkinlik
Sağlık Sen Gölcük Temsilcisi Mustafa Şarlı ve yönetimi Dünya Sekreterler Günü münasebetiyle Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde çalışan sekreterlerin gününü kutladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz