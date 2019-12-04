CHP İzmit’te sona doğru

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından sıra kongrelere geldi. İlçe başkanları ve yönetimlerinin belirleneceği kongrelerde kimlerin aday olup olmayacağı merak ediliyor. İzmit’te adaylığını resmi olarak duyuran sadece mevcut ilçe başkanı Hakan Çakar olurken, eski İzmit İlçe Sekreteri Mehmet Nazım Gençtük, eski merkez ilçe başkanı Orhan Dönmez, eski İzmit ilçe başkan adayıSefa Sözer ve adaylık konusunda ismi geçen Gökhan Ercan’ın ortak aday çıkarma konusunda görüştükleri konusu gündeme geldi. Bu toplantıdan çıkacak karara göre ortak aday belirlenebileceği öne sürülüyor.

DELEGE SEÇİMLERİ SAKİN GEÇTİ

İlçe başkanlığı adaylığı konusunda adayların en çok beklediği süreç ise delege seçimleri oldu. Geçmişte sık sık tartışmaların yaşandığı delege seçimlerinde bu dönem partililer, mevcut ilçe başkanı ve aday olması gündeme gelen isimler delegelerin demokratik geçtiğini belirtti. Ayrıca seçimler geçmiş dönemlerin aksine çoğunlukla tek listeli gerçekleşti.

SONUÇLAR DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Bir diğer yandan çift listenin yarıştığı Orhan Mahallesi’nde delege seçimlerinde Gökhan Ercan ile İl Başkanlığı için konuşulan Harun Yıldızlı'nın babası Rafet Yıldızlı'nın yer aldığı liste 1 oy farkla kaybetmesi adaylık açıklamaları konusunda dengeleri değiştirdi. 38 delegenin belirlendiği Yahya Kaptan’dalisteye itirazlar olsa da seçimlerde çoğunluk sağlandı. Aday olacak isimler fiili olarak yer almasa da destekleyenler seçimleri anbean takip etti. Ayrıca 21 Aralık’ta yapılacak ilçe kongresinin tarihinin belirlenmesi adaylık çalışmaları hızlandırdı.

Delege seçimlerinde adı sık sık gündeme gelen eski Merkez İlçe Başkanı Alparslan Seymen ise adaylık süreci ve delege seçimleri hakkında konuyla ilgili hiçbir şekilde görüş vermeyeceğini, bunun bir sebebi olduğunu belirtti.

HAKAN ÇAKAR

Mevcut İlçe Başkanı, emlakçılık işiyle uğraşan Hakan Çakar, kongre sürecinde adaylığını resmi olarak duyuran tek isim oldu. Mehmet Ümit Küçükkaya’nın milletvekili adaylığı için istifasının ardından koltuğa boşalan koltuğa atanan Hakan Çakar’ın CHP’nin İzmit Belediyesi’ni kazanması noktasında rol oynaması adaylığını bir adım öne taşıyor.

MEHMET NAZIM GENÇTÜRK

CHP eski İzmit İlçe Sekreteri Av. Mehmet Nazım Gençtürk İzmit’e adaylığını duyurması beklenen isimlerden birisi. Kongre takviminin belli olmasının ardından Gençtürk’ün aday olacağı gündeme gelmiş, Gençtürk ise bu iddiaları yalanlamamış aksine görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtmişti. Gençtürk bugün adaylığı konusunda gazetemize yaptığı açıklamada, “Adaylık iradem devam ediyor. Bu yarışta varım; başarılı olacağıma inanıyorum. Ama bu göreve talip olan başka arkadaşlarımız da var, bu arkadaşlarımız da sürece katkı koymuşlar, emek vermişler. Herkesi dinleyerek ortak bir paydada buluşabilir miyiz, bu süreci bir ittifaka dönüştürebilir miyiz diye görüşmelerimiz sürüyor” dedi. Delege seçimleri hakkında da görüş bildiren Gençtürk, “Ben bu dönem delegeyi biraz daha kaliteli gördüm. Daha siyasi kişiliklerden oluşuyor” ifadelerinde bulundu.

ORHAN DÖNMEZ

İsmi adaylık konusunda öne çıkan Orhan Dönmez gazetemize yaptığı açıklamada, “İzmit’te başarılı bir seçim kampanyası götürüldü. Mevcut ilçe başkanımız her zaman bu sürece destek oldu. Partideki birlikteliğin devamı için tüm İzmit’i kucaklayacak yeni bir yönetim olması inancındayım. Bundan sonraki hedefimiz Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü başlatıp iktidar olmak. Ben geçmişte bu onurlu görevi yaptım. Genç kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyorum. Siyasette meta haline getirilmiş ilişkilerin CHP’de artık son bulmasını diliyorum. Bu anlamda bize ne görev düşüyorsa orada görev alabiliriz. Kamuoyunda benim tarafımdan söylenmemiş ancak basında, partililer arasında böyle bir talep var. Tekrar değerlendiririz. Cumhuriyet Halk Partililerin en doğru kararı vereceği inancındayım. Aday olabilecek isimler ve adaylık konusunda ismi geçen insanlar kendilerini iyi değerlendirirse bu arkadaşlar siyasette lazım. Ben ilçe başkanı adayı olsam Yalçın Kuşkan’ın oğlunu, Hikmet Erenkaya’nın oğlunu, Alparslan Seymen’in kızını almak isterim. CHP’yi bu kentte yürüten insanlar bu insanlar. Kendilerini iyi değerlendirip çıkarlarsa ben her zaman destek olacağım” ifadelerinde bulundu.

Delege seçimleri hakkında da konuşan Dönmez, “Sürecin içinde sürekli oldum. Özellikle köyleri takip ettim. Seçimlerde taraf olmak zorunda kaldım ancak başarılı bir şekilde geçti. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde 3 tane üyenin olduğu köyde bile sandık koydu. Bu tarihe geçecek bir adım olduğunu düşünüyorum” dedi.

SEFA SÖZER

Eski CHP ilçe sekreterlerinden Sefa Sözer’in de kongre süreci belirlenmesinin ardından ismi öne çıktı. Sözer adaylığı hakkında “Delege seçimleri tamamlandı ancak belli bir üstünlük çıkmadı. Bugün kendi yakın çalışma arkadaşlarımla bir toplantı yapacağız ona göre kesin bir karar vereceğiz. Delege listelerinden adı geçen 4 adayın kesin bir üstünlüğü yok” dedi. Sözer’in İzmit’e aday olacağı tahmin ediliyor.

GÖKHAN ERCAN

CHP İl Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Ercan’ın da uzun süredir ismi geçiyor. Partide pek çok önemli görevde bulunan Ercan, adaylık iddiaları hakkında henüz bir açıklamada bulunmasa da Orhan Mahallesi’nde 1 oy farkla seçimi kaybetmesi İzmit yerine İl Başkanlığı’na aday olabileceği iddialarını gündeme getirdi. Geçtiğimiz delege seçimlerinde ise Orhan Mahallesi 51’e 51 olarak bitmiş, ikinci bir seçim gerçekleştirilmişti. Ercan gazetemize yaptığı açıklamada, “Şu anda herhangi bir yerde bir şey yok. Görüşmeler yapıyoruz, arkadaşlarımızla görüşüyoruz, konuşuyoruz. Siyaset bir ekip işidir. Görüşmeden sonra birkaç gün içerisinde geniş bir açıklama yapacağız” dedi.