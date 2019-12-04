Gölcük Belediyesi Eriklitepe Tabiat Parkı, yılın ilk karıyla birlikte beyaza büründü. Bungalov tipi evleri içinde barındıran belediyeye ait tesiste; restoran, kafe, mangal alanı, mescit, yürüyüş parkurları, oyun ve macera parkı, spor aletleri ve kamp alanı mevcut. Bungalov tipi evlerde 5 kişi kalınabiliyor. Ayrıca restoranda da leziz yemeklerden oluşan bir menüden faydalanılabiliyor.
Bugün 16:52 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 20:37 TSİ
Eriklitepe beyaza büründü!
Gölcük Belediyesi Eriklitepe Tabiat Parkı, yılın ilk karının düşmesiyle beyaza büründü
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz