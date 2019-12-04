Eriklitepe beyaza büründü!

Gölcük Belediyesi Eriklitepe Tabiat Parkı, yılın ilk karıyla birlikte beyaza büründü. Bungalov tipi evleri içinde barındıran belediyeye ait tesiste; restoran, kafe, mangal alanı, mescit, yürüyüş parkurları, oyun ve macera parkı, spor aletleri ve kamp alanı mevcut. Bungalov tipi evlerde 5 kişi kalınabiliyor. Ayrıca restoranda da leziz yemeklerden oluşan bir menüden faydalanılabiliyor.