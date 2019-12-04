Halk ekmek'te yeni gelişme

Türkiyede halk ekmek üretimi gerçekleştiren halka ucuz ve kaliteli ekmek sunan ilçe belediyelerin başında yer alan Körfez Belediyesi yarın itibari ile 200 gram ekmeği 1 TLden satacak. En son teknolojiyle hijyenik şartlarda halka ucuz ekmek sağlayan fabrikada üretilen ekmekler hem üretim tesisinde hem de ilçe genelindeki 17 adet noktada vatandaşa sunuluyor.
YARINDAN İTİBAREN 1 TL
Belediyemiz tesislerinde üretilen ve 280 gramı 15 liradan satılan halk ekmek Büyükşehir Belediyesi ile tek tip fiyat uygulamasına geçilmesi ile birlikte 200 gram olarak 1 liradan satılacak. Vatandaşlarımız satışın yapıldığı üretim tesisi satış noktasından ve 18 büfeden yarın itibari ile 1 liradan ekmek alabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz