Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:22 TSİ- Gündem G: Bugün 20:36 TSİ

Halk ekmek'te yeni gelişme

Körfez Belediyesi Halk Ekmek Tesislerinde üretilen ve 280 gramı 15 liradan satılan halk ekmek yarından itibaren 200 gram olarak 1 liradan satılacak.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiyede halk ekmek üretimi gerçekleştiren halka ucuz ve kaliteli ekmek sunan ilçe belediyelerin başında yer alan Körfez Belediyesi yarın itibari ile 200 gram ekmeği 1 TLden satacak. En son teknolojiyle hijyenik şartlarda halka ucuz ekmek sağlayan fabrikada üretilen ekmekler hem üretim tesisinde hem de ilçe genelindeki 17 adet noktada vatandaşa sunuluyor.

YARINDAN İTİBAREN 1 TL

Belediyemiz tesislerinde üretilen ve 280 gramı 15 liradan satılan halk ekmek Büyükşehir Belediyesi ile tek tip fiyat uygulamasına geçilmesi ile birlikte 200 gram olarak 1 liradan satılacak. Vatandaşlarımız satışın yapıldığı üretim tesisi satış noktasından ve 18 büfeden yarın itibari ile 1 liradan ekmek alabilecek.

Bugün 17:22 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak mask
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak
Milyonluk villalar yıkılacak mask
Milyonluk villalar yıkılacak
Erdoğan talimat verdi: Asla indirim yok! mask
Erdoğan talimat verdi: Asla indirim yok!
Halk ekmek 2 günde 7 bin 500 ekmek sattı mask
Halk ekmek 2 günde 7 bin 500 ekmek sattı
Sigara satışında 'tek tip paket' dönemi yarın başlıyor mask
Sigara satışında 'tek tip paket' dönemi yarın başlıyor
Halk ekmek'te yeni gelişme mask
Halk ekmek'te yeni gelişme
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor mask
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL mask
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL
Yarın hava nasıl olacak? mask
Yarın hava nasıl olacak?
‘Halk Ekmek’ satışı başladı mask
‘Halk Ekmek’ satışı başladı
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak mask
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak mask
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak

GALERİ

Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı mask
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü mask
Dilovası TEM Otoyolu'nda feci kaza:1 ölü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL