Halk ekmek'te yeni gelişme

Türkiyede halk ekmek üretimi gerçekleştiren halka ucuz ve kaliteli ekmek sunan ilçe belediyelerin başında yer alan Körfez Belediyesi yarın itibari ile 200 gram ekmeği 1 TLden satacak. En son teknolojiyle hijyenik şartlarda halka ucuz ekmek sağlayan fabrikada üretilen ekmekler hem üretim tesisinde hem de ilçe genelindeki 17 adet noktada vatandaşa sunuluyor.

YARINDAN İTİBAREN 1 TL

Belediyemiz tesislerinde üretilen ve 280 gramı 15 liradan satılan halk ekmek Büyükşehir Belediyesi ile tek tip fiyat uygulamasına geçilmesi ile birlikte 200 gram olarak 1 liradan satılacak. Vatandaşlarımız satışın yapıldığı üretim tesisi satış noktasından ve 18 büfeden yarın itibari ile 1 liradan ekmek alabilecek.